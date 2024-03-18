В первый месяц весны наблюдается понижение цен на большое количество популярных продуктов, включая также и яйца. По данным , показанным на сайте Минфин, средняя стоимость 10 яиц достигает от 54,95 до 61,12 гривен, в зависимости от того, где их покупать.

Например, в супермаркете "Novus" цена на 10 яиц куриных наседок составляет 54,95 гривен, тогда как у "Auchan" это же количество стоит 55,90 гривен. Минимальную цену на яйца куриные Ясенсвит предлагает "Novus" за 53,99 гривен, в то время как самую высокую стоимость можно встретить в "Megamarket" - от 59,99 до 61,70 гривен.

Стоимость куриных яиц в разных упаковках также различается. К примеру, за 18 штук они стоят от 108,90 до 111 гривен, что делает среднюю цену 109,63 гривен. В то же время цена на 30 яиц колеблется от 181,90 до 182,70 гривен, со средней ценой 182,30 гривен.

По сравнению с февралем, изменения стоимости яиц таковы:

Яйца куриные Наседка (10 штук) подешевели на 3,06 гривен;

Яйца куриные Ясенсвит (10 штук) подешевели на 0,45 гривен;

Яйца куриные Ясенсвит (18 штук) подорожали на 1,59 гривен;

Яйца куриные Ясенсвит (30 штук) подешевели на 5,39 гривен.

Ранее Politeka также писала о понижении стоимости популярного овоща. Какого именно - можно узнать в статье .

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