Хотите знать, что ждет вас 13 марта во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике, Императрица и Королева Жезлов: этот день может быть ключевым для продвижения по службе, новых фирм или повышения зарплаты. Отнеситесь к этому серьезно и действуйте.

В любви и окружении Двойка Мечей и Туз Монет: есть вещи, которые могут накапливаться. Терпение на исходе, пора подумать о себе и положить конец тем эмоциям, которые отнимают у вас энергию. Окружите себя хорошими друзьями, чтобы решать семейные проблемы.

В здоровье и вашей энергии Девятка Кубков и Правосудие: улучшите координацию посредством аэробных упражнений и соблюдайте здоровую, а не строгую диету. Вы можете почувствовать усталость и проблемы с кишечником.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 3.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве, Башня и Жрица: тренируйтесь и продолжайте стремиться к прогрессу в своей работе. Если вы учитесь, это хороший день для расширения своих знаний и изучения новых тем на будущее. Ваше финансовое положение будет развиваться хорошо, что позволит вам наслаждаться душевным спокойствием.

В любви и окружении Смерть и Умеренность: эмоциональные связи должны быть чем-то стабильным, независимо от продолжительности. Они должны питать ваше существо хорошим опытом, и, возможно, если вы этого не получаете, вам следует определить, должны ли определенные люди быть в вашей жизни или нет.

В здоровье и вашей энергии, Королева Кубков и Тройка Монет: появляются симптомы, которые начинают указывать на неадекватное качество вашего отдыха. Отдых – это то, что помогает нашему организму восстанавливаться и восстанавливаться, поэтому цените его как самый важный момент дня.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 8.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве, Рыцарь Мечей и Рыцарь Монет: у вас должна быть сила, потому что вы пережили худшие времена. Перспективы во многом будут шаткими, но вы будете знать, как с этим справиться. Не позволяйте себе увлечься внутренними потоками мыслей. Делайте то, что считаете своей обязанностью. Налицо валютные конфликты.

В любви и окружении Звезда и Луна: на вас могут повлиять люди, которые не желают вам добра и не выносят того, что у вас дела идут хорошо. Не позволяйте этим людям отравлять ваши решения и подавлять их в зародыше.

В здоровье и вашей энергетике Паж Жезлов и Тройка Жезлов: вы в определенной степени обладаете физической стабильностью. Это сделает вас слишком самоуверенным в определенных движениях, действиях или интенсивности, которые могут вызвать некоторое удивление.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 2.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве, Рыцарь Жезлов и Пятерка Мечей: вы можете получить отличное предложение о работе, мимо которого вы не должны пройти мимо. Помните, что есть возможности, которые случаются в жизни только один или несколько раз. Хорошенько проанализируйте это и возьмите бразды правления в свои руки. Приложите дополнительные усилия, чтобы справиться со своими финансами, несмотря на то, что у вас нет плохой полосы.

В любви и окружении Десятка Кубков и Король Кубков: покажите себя более восприимчивым к другим, только тогда вы позволите этому особенному человеку приблизиться к вам. После этого выявите свои общие точки зрения и выясните их вкусы посредством встреч и планов.

В здоровье и своей энергии, Маг и Семерка Кубков: следите за своими руками и плечами. Будет больше скованности и герметичности при выполнении любых повседневных задач.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 4.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и экономике, Шестерка Кубков и Дьявол: это лучшее время для реализации своих профессиональных проектов. Вам придется решить множество проблем, некоторые из которых будут тяжелыми и неудобными, но не расстраивайтесь. Ищите ответы в прошлых событиях, чтобы не совершить ту же ошибку. У вас возникнет важный экономический дисбаланс, от которого вы сможете снова оправиться.

В любви и окружении Колесо Фортуны и Восьмерка Мечей: появятся люди, имеющие дурные намерения вывести из равновесия вашу личную жизнь. Не обманывайтесь и следуйте своей интуиции, чтобы уйти от этой проблемы. Тебе нужна помощь.

В здоровье и вашей энергии Паж Мечей и Шестерка Монет: гуляйте на природе, так как они помогают контролировать тревогу. Помните, что ваше физическое здоровье так же важно, как и психическое. Ваши корневая и коронная чакры полностью противоположны, из-за чего от энергетической интенсивности разлетаются искры.

Ваш счастливый цвет и число: зеленый и нечетные числа.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике, Паж Монет и Четверка Монет: это будет день, когда вам придется задаться вопросом, целесообразна ли ваша работа, довольны ли вы тем, что делаете. Если нет, вы всегда можете искать новые возможности для прогресса.

В любви и окружении, Восьмерка Жезлов и Император: вы найдете поддержку своего партнера во всем, что вы хотите проецировать в своей личной жизни. Будьте восприимчивы к поступлению определенных предложений от ваших социальных кругов по развитию ваших проблем. Вы станете объектом признательности со стороны мужской фигуры.

Что касается здоровья и вашей энергии, Семерка монет и Восьмерка монет: сидячий образ жизни, к которому вы привыкаете в последнее время, может повлиять на ваше здоровье. Займитесь спортом, который требует износа.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 9.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике, Семерка Жезлов и Дурак: возможно, вам придется выполнять дополнительные задачи или работать дольше, чем необходимо. Все оправдано отсутствием у вас решимости отложить все, что вы могли сделать вчера. Готовьте значительную экономию на предстоящие расходы.

В любви и окружении Туз Жезлов и Туз Мечей: вы сможете разрешить все сомнения, которые крутятся в вашей голове. В противном случае ваши отношения могут начать укореняться и войти в токсичную динамику, которая приведет к концу многих хороших времен.

Что касается здоровья и энергии, Королева Монет и Четверка Мечей: вам следует немного больше заботиться о своем питании и ежедневно заниматься спортом, чтобы поддерживать сбалансированную жизнь.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 6.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Король Монет и Тройка Мечей: вы достаточно сильны, чтобы взять на себя все, но относитесь к этому спокойно, иногда полезно делегировать. Не сдавайтесь, потому что один из участников решает взять на себя ответственность за дело. По материальным благам вы получаете победу, но документы передвигать придется позже.

В любви и окружении Четверка Кубков и Десятка Мечей: в ваших эмоциональных отношениях всегда царит накал, что приводит к конфликтам по любому вопросу. Конечно, ты знаешь, что потом все успокаивается и ты возвращаешься к началу всего. Вы можете оказаться в вынужденной ситуации с любимым человеком, который не хочет прислушиваться к разуму.

В здоровье и вашей энергетике Пятерка Кубков и Шестерка Мечей: возможен зуд или зимние патологии. Займитесь мягким спортом, а затем расслабьтесь.

Ваш цвет и счастливое число: Фиолетовый и четные цифры.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец.

В работе и хозяйстве Двойка Кубков и Девятка Жезлов: не позволяйте страхам и неуверенности затмить ваши идеи. Это хороший день для того, чтобы начать без страха делиться ими и показать, чего вы стоите. Решите, что необходимо, а что нет. Ваша экономика столкнется с серьезным препятствием, которое не позволит ей расти.

В любви и окружении, Справедливости и Мире: все может измениться в считанные минуты. Не полагайтесь на видимость и стабильность, которую вы можете наладить с кем-то. Они отреагируют на вас очень резко, и вы почувствуете себя очень плохо. Среди друзей и семьи будут повторяющиеся шаблоны, которые заставят вас переосмыслить свой досуг и развлечения.

Что касается здоровья и вашей энергии, Десятка монет и Двойка монет: дисбаланс пищеварения может разрушить ваши планы на свежем воздухе. Подожди и успокойся.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 1.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Шестерка Жезлов и Восьмерка Кубков: вы, скорее всего, получите поздравления за старания и целеустремленность, поэтому не стоит терять оптимизм, который так вас характеризовал. Продолжайте излучать положительную энергию. Научитесь ответственно управлять своими финансами, если не хотите потерпеть удар ниже пояса.

В любви и окружении Повешенный и Девятка Мечей: вам следует указать, когда вас что-то не интересует, чтобы избежать недопонимания. Не давайте ложной надежды тем, кто хочет от вас большего из удобства. Ты не заслуживаешь того, чтобы вокруг тебя были такие люди.

В здоровье и вашей энергии Пятерка Жезлов и Четверка Жезлов: иногда исчезающие небольшие неприятности могут означать, что назревает что-то еще. Организуйте общий осмотр, чтобы определить любые проблемы в вашем организме.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 0.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве, Семерка Мечей и Отшельник: относитесь к моментам конфликта как к чему-то, чему можно научиться. Есть ошибки, которые вы допустили, но вас не обязательно за это побивать камнями. Развивайтесь на своем пути и закладывайте основы в своей работе. Ваши финансы дадут вам передышку, но не будьте слишком самоуверенными.

В любви и окружении Десятка Жезлов и Колесница: хорошая жизнь, которой вы сейчас живете, лишь заставляет задуматься о том, каких еще целей вы хотите достичь с близкими вам людьми. Обязательства и радости будут на пороге. Частично воплотить мечту в жизнь сможет родственник.

Что касается здоровья и вашей энергии, Королева Мечей и Паж Кубков: ностальгия и одиночество, которые вы испытываете, не носят негативного характера. Обратите внимание, как оно превосходит вас и то, чего от вас требуют. Там могут быть скрытые ответы.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 5.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве, Сила и Король Жезлов: займитесь самыми важными делами, чтобы и дальше устанавливать хороший ритм в работе. Держитесь подальше от второго и третьего мнения и верьте, что ваше начальство знает, как вознаградить тех из вас, кто ценит возможности, которые они вам предоставляют. В ближайшие несколько дней будет хороший финансовый приток.

В любви и окружении Двойка Жезлов и Солнце: избегая внутренних теней, единственное, что вы получаете, — это отсрочку страданий и напряжения. Найдите решение любым способом и прогоните все негативные эмоции. Снимите токсичное бремя с людьми из вашего ближайшего окружения, если вы не хотите быть в центре внимания.

В здоровье и вашей энергии Девятка Монет и Тройка Кубков: вы почувствуете изменения в своих железах. У вас есть положительная энергия, но вы слишком уязвимы, чтобы передать ее кому-либо.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 7.

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