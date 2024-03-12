Обновить iPad до последней версии можно быстро и безопасно, но нужно знать нюансы.

Обновление iPad до последней версии позволяет получить доступ к новейшим функциям, обновлениям системы безопасности и исправлениям ошибок.

Так, обновить iPad до последней версии можно беспроводным способом. Но может произойти, что обновление для iPad не отображается на устройстве. В этом случае его можно будет обновить вручную с помощью компьютера.

Для того чтобы быстро обновить iPad беспроводно необходимо выполнить несколько шагов.

Первый из них – создать резервную копию данных устройства с помощью iCloud или компьютера. Затем подключите устройство к источнику питания и подключитесь к Wi-Fi.

Следующий шаг – необходимо перейти в «Параметры» – «Общие» – «Обновление ПО».

На этом этапе может быть несколько вариантов обновления iPad и необходимо выбрать нужный.

Далее следует нажать «Установить сейчас». Если отображается «Скачать и установить», нажмите кнопку. Затем необходимо будет ввести код допуска и выбрать "Установить сейчас".

При обновлении iPad может возникнуть несколько нюансов, о которых нужно знать. Так, установка некоторых обновлений программного обеспечения беспроводным способом невозможна. Подключение через VPN или прокси-сервер может препятствовать соединению устройства с серверами обновления операционной системы.

Кроме того, может выясниться, что для обновления iPad не хватает свободного места.

Если это произошло, необходимо нажать «Продолжить», чтобы разрешить временное удаление некоторых программ. После завершения установки эти программы автоматически устанавливаются повторно. Изменить место на устройстве можно вручную, нажав «Отмена».

Есть также функция автоматического обновления iPad. Для того, чтобы его настроить, следует перейти в «Параметры» - «Общие» - «Обновление ПО».

Далее выбираем «Автоматические обновления», а затем параметр «Выкачать обновления iOS» и «Установить обновления iOS». Устройство автоматически обновляется до последней версии. Однако некоторым обновлениям могут потребоваться установка вручную.

Также следует иметь в виду, что некоторые функции доступны не во всех устройствах и не во всех странах и регионах.

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