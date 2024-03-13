Блины – универсальное блюдо, которое можно есть и просто так, и с разнообразными начинками и топпингами, и готовить из них отличные тортики или пироги.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусного соленого пирога из блинов.

"Прекрасный рецепт и очень быстрый, если у Вас дома есть нажаренные блины. Мне он понравился еще тем, что по вкусу как налистники, но не надо крутить и начинки больше", – советует кулинар.

Для приготовления блинов берем:

мука – 125 г

яйца – 2 шт.

молоко - 170 г

кипяток - 170 г

соль - щепотка

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Начинка для такого пирога может быть любая – сладкая или соленая. На этот раз шеф-повар использовала:

курица (филе или филе бедра) – 250 г

грибы – 200 г

сыр твердый – 150 г

брокколи - 100 г

сметана – 300 г

яйца – 2 шт.

крахмал кукурузный – 1 ст.л.

соль и перец

Предварительно готовим блины. Венчиком взбиваем яйца с сахаром и солью, затем добавляем половину молока, муку и перемешиваем до однородности. Затем добавляем остальное молоко, перемешиваем, в конце добавляем кипяток, растительное масло, снова все перемешиваем и жарим блины на разогретой сковороде.

Грибы и курицу нарезаем средними кусочками, брокколи разделяем на соцветия, сыр натираем на терке. Брокколи бланшируем в подсоленной воде, грибы обжариваем до готовности, чтобы из них вышла лишняя жидкость, а курицу обжариваем просто до корочки, доготовится она уже в пироге.

Чтобы приготовить заливку для пирога, шеф-повар просто смешивает сметану, яйца, крахмал, соль и перец.

Блинчики выкладываем на борта и в центр круглой формы для запекания, как на видео. Внутрь выкладываем брокколи, грибы, курицу, посыпаем тертым сыром, заливаем сметанно-яичной смесью.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно на 30 минут, а перед подачей даем ему немного остыть.

Последние новости Украины:

Салат с ананасами, от которого все в восторге – рецепт.

Крабовый салат по-новому – звезда "Мастер Шеф" дала улучшенный рецепт.

Салат "Мимоза", как в ресторане: кулинар раскрыла свои секреты приготовления.