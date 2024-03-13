Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусного соленого пирога из блинов.
"Прекрасный рецепт и очень быстрый, если у Вас дома есть нажаренные блины. Мне он понравился еще тем, что по вкусу как налистники, но не надо крутить и начинки больше", – советует кулинар.
Для приготовления блинов берем:
- мука – 125 г
- яйца – 2 шт.
- молоко - 170 г
- кипяток - 170 г
- соль - щепотка
- сахар – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Начинка для такого пирога может быть любая – сладкая или соленая. На этот раз шеф-повар использовала:
- курица (филе или филе бедра) – 250 г
- грибы – 200 г
- сыр твердый – 150 г
- брокколи - 100 г
- сметана – 300 г
- яйца – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- соль и перец
Предварительно готовим блины. Венчиком взбиваем яйца с сахаром и солью, затем добавляем половину молока, муку и перемешиваем до однородности. Затем добавляем остальное молоко, перемешиваем, в конце добавляем кипяток, растительное масло, снова все перемешиваем и жарим блины на разогретой сковороде.
Грибы и курицу нарезаем средними кусочками, брокколи разделяем на соцветия, сыр натираем на терке. Брокколи бланшируем в подсоленной воде, грибы обжариваем до готовности, чтобы из них вышла лишняя жидкость, а курицу обжариваем просто до корочки, доготовится она уже в пироге.
Чтобы приготовить заливку для пирога, шеф-повар просто смешивает сметану, яйца, крахмал, соль и перец.
Блинчики выкладываем на борта и в центр круглой формы для запекания, как на видео. Внутрь выкладываем брокколи, грибы, курицу, посыпаем тертым сыром, заливаем сметанно-яичной смесью.
Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно на 30 минут, а перед подачей даем ему немного остыть.
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