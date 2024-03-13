В нынешних реалиях заряженный телефон очень важен буквально для каждого человека, особенно во время полномасштабной войны.

Если вы постоянно заряжаете свой телефон несколько раз в день и буквально «привязаны» к розетке или павербанку, возможно, виновник скрывается в настройках вашего телефона.

Одним из значительных расходов на вашу батарею могут быть адаптивные уведомления Android — функция, которая сортирует ваши уведомления в зависимости от вашего поведения в приложениях, что может незаметно расходовать заряд гаджета.

Вот как вы можете отключить адаптивные уведомления:

Зайдите в настройки вашего телефона.

Введите в строку поиска слово «Уведомления».

Прокрутите вниз, пока не найдете опцию «Адаптивные уведомления».

Отключите адаптивные уведомления, переведя переключатель в положение «выключено».

Хотя эта функция может быть полезна для сортировки уведомлений по срочности и важности, она не всегда может соответствовать вашим предпочтениям.

Данное отключение гарантирует, что уведомления будут приходить в обычном режиме, а батарея вашего телефона будет работать дольше без дополнительной нагрузки от фоновых процессов этой функции.

Если вы по-прежнему испытываете разрядку батареи, рассмотрите возможность выборочного отключения уведомлений для менее важных приложений и оставляйте активными только самые важные приложения, такие как мессенджеры, SMS, социальные сети и электронная почта.

Важно отметить, что этот совет применим как для пользователей Android, так и для iPhone.

Помните, что продление срока службы аккумулятора вашего телефона требует комплексного подхода. Помимо отключения определенных функций, рассмотрите возможность использования «режима полета», темного режима и других функций экономии заряда батареи.

Кроме того, соблюдение основных принципов зарядки, таких как периодическое выполнение полных циклов зарядки-разрядки, может способствовать продлению срока службы аккумулятора вашего устройства.

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