Многие владельцы Sony PlayStation 5 не знают обо всех возможностях своих консолей, а зря.

Одна из полезных функций Sony PlayStation 5 касается звука.

Как известно, если нажать кнопку по середине геймпада, можно выключить микрофон. Но в том случае, если нужно выключить не только микрофон, но и звук, достаточно будет зажать эту кнопку на несколько секунд. На экране появится соответствующее уведомление.

Также на Sony PlayStation 5 можно выключить микрофон по умолчанию. Функция поможет сохранить приватность и уменьшить вероятность случайной записи звука во время игры.

Полезные функции PlayStation 5, о которых не все знают.

Чтобы активировать эти функции, необходимо перейти к главному меню Sony Playstation 5, выбрать «Настройки», выбрать «Звук». В разделе «Микрофон» будет опция «Состояние микрофона при входе». Ее нужно установить в положение "Выключить звук".

Еще одна функция на Sony Playstation 5 – настройка уведомлений. Она позволяет владельцу консоли контролировать сообщения и уведомления, которые могут появиться при пользовании консолью.

Полезные функции PlayStation 5, о которых не все знают.

Можно настроить различные параметры, включая отображение сообщений во время игры, громкость уведомлений и интервалы.

Эту функцию на Sony PlayStation 5 настроить очень просто. Для этого необходимо перейти в главное меню PlayStation 5, выбрать «Настройки», выбрать «Уведомления».

Кроме того, многим может понравиться функция "Список желаемого PlayStation 5". Несложно догадаться, что она позволяет владельцу консоли создавать список игр и контента, который хочется приобрести или получить.

В этот список можно добавлять не только игры, но и расширения, темы, приложения и другой контент PlayStation Store.

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