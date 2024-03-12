Правильно стирать кухонные и посудные полотенца является важным действием для поддержания чистоты и приятного запаха на вашей кухне. Сегодня мы более подробно расскажем вам, как это сделать.

Как стирать кухонные полотенца: моющие средства, настройки и циклы

Вы можете без волнений прокипятить кухонные полотенца в обычной программе в стиральной машине – белье чрезвычайно крепкое, и его не нужно стирать вручную (если вы этого не очень, очень хотите). Если вы использовали кухонные полотенца для вытирания разлитой воды на рабочих поверхностях, всегда выбирайте моющее средство, направленное на удаление пятен и удаляющее любые мелкие следы или изменение цвета, оставляя ваши кухонные полотенца выглядеть как новые. Для более сильных пятен не бойтесь предварительно обработать их пятновыводителем – так стирать полотенца будет значительно легче.

Сушка кухонных полотенец

Сушка на шнурке является лучшим способом сушки кухонных полотенец, поскольку существует риск того, что сушильная машина может расщепить волокна или расплавить любые швы или клей, соединяющий узоры. Довольно часто не рекомендуется сушить полотенца естественным путем, поскольку это занимает очень много времени, а если оставить полотенце влажным на время, это будет способствовать появлению плесени, но кухонные полотенца настолько маленькие и легкие, что высыхают мгновенно, поэтому действительно нет причин не повесить их на линию.

Как часто я должен стирать кухонные полотенца?

Теперь, когда вы знаете, как стирать кухонные полотенца и как их сушить, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как часто их нужно стирать. Чтобы обеспечить хорошую гигиену на всей вашей кухне, вы действительно должны стирать кухонные полотенца после каждого использования или, по крайней мере, в конце каждого дня. Конечно, если вы используете кухонные полотенца, чтобы вытирать пятна и пролитую жидкость, особенно если речь идет о сыром мясе или рыбе, вам следует немедленно помыться, чтобы предотвратить распространение потенциально вредных бактерий.

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