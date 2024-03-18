Основная причина разницы между датами Пасхи по восточной и западной традициям состоит в отличии методов расчета весеннего равноденствия.

Некоторые украинские православные (ВЦУ) и греко-католики начали праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января еще с сентября 2023, отказавшись от старого Юлианского календаря. Стало известно, когда будут праздновать Пасху в этом году из-за изменений календаря.

Хотя для многих это может быть неожиданностью, однако все православные и греко-католики продолжают праздновать Пасху – это главный христианский праздник – по старому обычаю. В 2024 году этот праздник будет приходиться на 5 мая, однако католики празднуют его раньше, а именно – 31 марта.

В следующем 2025 году (что происходит раз в 3-4 года) как католики, так и православные будут отмечать Пасху в один и тот же день.

Основная причина разницы между датами Пасхи по восточной и западной традициям состоит в отличии методов расчета весеннего равноденствия из-за разницы между календарями на 13 дней. Западная традиция определения весеннего равноденствия более точно соответствует астрономическому, чем восточная, которая может быть немного отстающей.

Таким образом, первое полнолуние после весеннего равноденствия считается по-разному, и чаще у католиков он начинается раньше. Иногда разница в датах Пасхи между обоими календарями не значительна, и праздники совпадают.

Как отметили в Киевской патриархии, вопрос о возможности полного объединения празднования Пасхи между православными и католиками зависит от единства христиан и является предметом богословских дискуссий в Церкви.

Греко-католическая церковь рассматривает возможность перехода на новый метод определения Пасхи одновременно с Православной церковью Украины, но без глобального соглашения в стране этот переход на совместное празднование может не состояться.

Источник: ВВС Украина.

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