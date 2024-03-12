Для приготовления этого вкусного салата с крабовыми палочками не понадобятся ни рис, ни кукуруза.

Вместо них понадобятся другие вкусные ингредиенты. Именно они придадут этому крабовому салату нежный вкус.

Салат с крабовыми палочками называется «Дамский» и его рецептом на своей странице в Инстаграм поделилась фудблогер и автор канала «Recepti dariko».

Рецепт салата "Дамский" с крабовыми палочками.

Итак, ингредиенты нужны следующие: творог кисломолочный (желательно мягкий) 250г, крабовые палочки - 250г, томаты 300г, укроп 1/2 пучка, сметана 2-3 ст.л., майонез 2 ст.л., часник -2 зубчика, соль.

Помидоры нужно измельчить, укроп порезать. Сыр разминаем вилкой и перемешиваем с зеленью, сметаной и чесноком.

Крабовые палочки тоже нарезаем.

Сформировать салат «Дамский» с крабовыми палочками можно с помощью кольца.

Итак, первый слой салата – сыр с зеленью, чесноком и сметаной. Затем слой крабовых палочек и майонезная сеточка.

Сверху выкладываем порезанные томаты. Перед подачей на стол салат «Дамский» с крабовыми палочками можно украсить зеленью.

Рецепт салата "Дамский" с крабовыми палочками.

Подчеркнем, выбирая крабовые палочки, следует обратить внимание на состав продукта. Продукт должен состоять из сурими не менее чем на 30%. Идеальный состав крабовым палочек: 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если нет процентов, следует отдать предпочтение продукту, где сурими первая в списке. Кроме того, крабовые палочки должны быть белыми и сочными,.

Лучше отказаться от покупки крабовых палочек с содержанием красителя Е-171. Это отбеливающее вещество, которое вредит организму. Еще один совет, как правильно выбирать крабовые палочки – если на продукте есть кристаллы льда, это может означать, что их уже замораживали не раз.

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