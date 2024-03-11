В "ПриватБанке" объяснили, какой существует стандартный лимит на снятие наличных и как его можна увеличить.

"ПриватБанк" – один из самых популярных банков, но даже он получит множество негоативных комментариев. Недавно клиент "ПриватБанка" пожаловался на то, что банк установил лимит на его счет ФЛП. То есть, он может снимать лишь определенную сумму денег. Такой комментарий появился на сайте Минфина. В "ПриватБанке" поспешили объяснить, почему так произошло.

Клиент "ПриватБанк" сообщил, что в начале 2024 года в "Приват для бизнеса" попросили предоставить происхождение средств. Мужчина предоставил декларацию о доходах за 2023 год и оператор подтвердил, что все прошло нормально. Несмотря на это, у клиента ПриватБанк возникли проблемы.

"Вчера хотел снять определенную сумму денег, но получил отказ в кассе, позвонил оператору, на что получил ответ у вас стоит лимит. Объясните какие акты выполненных работ или какие-то договоры я должен предоставить банку чтобы мне повысили лимит? И если честно мне не совсем понятно , я являюсь ФЛП есть определенный лимит в год на оборотные средства, на каком основании банк запрещает мне снимать собственные средства с карты в суточном лимите?", - жалуется клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что стандартный лимит на снятие наличных: в банкомате — 60 тыс. грн в сутки, но не более 20 тыс. грн за 3 часа; в кассе - 100 тыс. грн. в сутки.

Если необходимо увеличить лимит, следует добавить подтверждение цели снятия в "Приват24" для бизнеса (меню: Документы - документы корп.клиента - снятие наличных).

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