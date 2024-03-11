Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятный торт из блинов со сметанным кремом и вишней.
Для тонких шоколадных блинов, которые очень просто готовятся, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 200 г
- какао – 50 г
- яйца – 3 шт.
- молоко - 350 г
- кипяток - 350 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль и сахар
Для крема и начинки:
- сметана жирная – 400 г
- сливки жирные – 150 г
- сахарная пудра – 150 г
- ваниль
- вишня замороженная – 300 г (после разморозки получится меньше)
- желатин – 15 г
Сначала смешиваем яйца с сахаром, добавляем муку, молоко и перемешиваем до однородности. Какао заливаем кипятком, размешиваем, добавляем к тесту и снова перемешиваем. В конце добавляем щепотку соли, растительное масло и снова вымешиваем до однородности.
Если вдруг остаются комочки – просто перетрите тесто через сито. Жарим тонкие блины на среднем огне, периодически немного смазывая сковороду растительным маслом.
Для начинки желатин сразу же замачиваем в холодной воде. Сливки шеф-повар сбивает с сахарной пудрой, затем добавляет сметану и снова сбивает массу. Размоченный желатин подогреваем и смешиваем с кремом.
"Сначала к разогретому желатину добавляем ложку крема, перемешиваем и еще раз греем. Уже только тогда добавляем в крем. Все перемешиваем", – объясняет Валентина Кущ.
В круглой форме формируем блинный торт. Выкладываем блины на борта, как на видео, и один на середину, немного заливаем кремом и посыпаем размороженными вишнями.
Далее делаем мешочки из блинов, заворачивая в каждый немного крема и вишен, и выкладываем эти мешочки в середину будущего торта. Сверху выливаем оставшийся крем, добавляем вишни, если остались. Отправляем торт в холодильник для стабилизации минимум на 4 часа.
"После стабилизации закрываем наш торт краешками торчавших из формы блинов, украшаем как нравится", – добавила шеф-повар.
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