Этот торт из блинов станет великолепной заменой любым другим десертам, он получается очень вкусным, в меру сладким, нежным и аппетитным с виду.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятный торт из блинов со сметанным кремом и вишней.

Для тонких шоколадных блинов, которые очень просто готовятся, нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 200 г

какао – 50 г

яйца – 3 шт.

молоко - 350 г

кипяток - 350 г

растительное масло – 3 ст.л.

соль и сахар

Для крема и начинки:

сметана жирная – 400 г

сливки жирные – 150 г

сахарная пудра – 150 г

ваниль

вишня замороженная – 300 г (после разморозки получится меньше)

желатин – 15 г

Сначала смешиваем яйца с сахаром, добавляем муку, молоко и перемешиваем до однородности. Какао заливаем кипятком, размешиваем, добавляем к тесту и снова перемешиваем. В конце добавляем щепотку соли, растительное масло и снова вымешиваем до однородности.

Если вдруг остаются комочки – просто перетрите тесто через сито. Жарим тонкие блины на среднем огне, периодически немного смазывая сковороду растительным маслом.

Для начинки желатин сразу же замачиваем в холодной воде. Сливки шеф-повар сбивает с сахарной пудрой, затем добавляет сметану и снова сбивает массу. Размоченный желатин подогреваем и смешиваем с кремом.

"Сначала к разогретому желатину добавляем ложку крема, перемешиваем и еще раз греем. Уже только тогда добавляем в крем. Все перемешиваем", – объясняет Валентина Кущ.

В круглой форме формируем блинный торт. Выкладываем блины на борта, как на видео, и один на середину, немного заливаем кремом и посыпаем размороженными вишнями.

Далее делаем мешочки из блинов, заворачивая в каждый немного крема и вишен, и выкладываем эти мешочки в середину будущего торта. Сверху выливаем оставшийся крем, добавляем вишни, если остались. Отправляем торт в холодильник для стабилизации минимум на 4 часа.

"После стабилизации закрываем наш торт краешками торчавших из формы блинов, украшаем как нравится", – добавила шеф-повар.

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