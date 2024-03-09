В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить максимально вкусное и сочное куриное филе.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что первый секрет сочного мяса – пресолтинг – выдержка филе в растворе соли. На 1 кг птицы берём 1 л воды и до 60 г соли.

"Отдельно довожу до кипения 100 г воды и специи: черный и душистый горошек, лавровые листья, чеснок, розмарин и чабрец. А затем добавляю к основному раствору и кладу еще 200 г льда для охлаждения", - объясняет "Мастер Шеф" Ярославский.

Окунаем филе в раствор и отправляем на 4-6 часов в холодильник. Если готовим целую птицу, то на 8 часов.

Просоленное филе просушиваем салфеткой. На разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала жарит мясо до румяности с одной стороны (примерно 2 минуты), а затем с другой стороны (еще 2 минуты).

Затем повторяем обжарку еще по 1 минуте с каждой стороны, снимаем филе со сковороды и даем ему отдохнуть 10 минут в теплом месте.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский снова разогревает сковороду, выкладывает филе, добавляет кусочек сливочного масла, травы по вкусу и раздавленные зубчики чеснока. Прогреваем мясо по 30 секунд с каждой стороны, активно поливая горячим маслом – и готово. Важно не переготовить и не пересушить мясо.

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