Следуйте нашему руководству по чистке и уходу за деревянными разделочными досками.

Знание того, как очистить деревянную разделочную доску имеет важное значение для того, чтобы сохранить ее без микробов и для общей безопасности пищевых продуктов.

Как часто чистить деревянную разделочную доску

Вы должны мыть деревянную разделочную доску после каждого использования. Затем ежемесячно глубоко очищайте, дезинфицируйте и смазывайте доску для обеспечения долгосрочного обслуживания. Если часто используется, вы можете дезинфицировать и смазывать его каждые пару недель.

Как очистить деревянную разделочную доску средством для мытья посуды

Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомоечную машину, так как вода может вызвать трещины и деформацию доски. Эти маленькие трещины становятся питомником бактерий, которые потенциально могут вызвать болезни пищевого происхождения. Мойте доску вручную после каждого использования, следуя приведенным ниже шагам.

Шаг 1: Вымойте доску

Выбросив все остатки пищи на доске, промойте доску горячей водой. Нанесите моющее средство и потрите губкой или щеткой для посуды. Если вы заметили какие-либо следы от ножа, царапины или неровности на древесине, хорошо протрите эти участки во избежание бактерий.

Шаг 2: Очистите обе стороны

Правильно очистите и почистите обе стороны деревянной разделочной доски, даже если резали только с одной стороны. (Мясной сок может стекать и загрязнять другую сторону.) Если на доске есть ручка, вымойте ее.

Шаг 3: промойте и высушите

Промойте обе стороны доски теплой водой. Затем высушите его чистой тканью или бумажным полотенцем. Дайте доске полностью высохнуть на воздухе, прежде чем убрать ее.

Как очистить деревянную разделочную доску отбеливателем.

Если разделочная доска используется для нарезки сырой птицы или мяса, очистка отбеливателем поможет убить бактерии на доске. Сначала очистите доску моющим средством (следуя приведенным выше шагам), а затем выполните эти дополнительные действия, чтобы продезинфицировать ее.

Шаг 1: Создайте раствор отбеливателя

Добавьте 1 столовую ложку хлорного отбеливателя на 1 галлон воды в раковину или большую ванночку.

Шаг 2: Намочите доску

Либо окуните доску в раствор отбеливателя, либо пропитайте всю поверхность доски смесью. Главное – дать раствору отбеливателя поработать 2-3 минуты, чтобы он успел уничтожить бактерии на доске.

Шаг 3: промойте и высушите

Промойте еще раз теплой водой с мылом, чтобы удалить любой запах отбеливателя. Тщательно промойте доску, затем высушите ее тканью или бумажным полотенцем. Дайте доске полностью высохнуть на воздухе, прежде чем убрать ее.

Как очистить деревянную разделочную доску лимоном. Очистка деревянных разделочных досок лимоном и солью один раз в месяц – отличный способ сохранить их. Этот способ поможет очистить пятна на доске. И если ваша разделочная доска пахнет большим количеством измельченного чеснока, это может помочь ее освежить. Шаг 1: скраб Посыпьте доску крупной солью, например морской или кошерной.

Разрежьте лимон пополам.

Натрите лимон срезом вниз солью на доске, протирая небольшими кружочками, следуя направлению зерна. Шаг 2: Позвольте раствору проникнуть Дайте раствору соли и лимона настояться на доске примерно 5 минут. Шаг 3: промойте и высушите Тщательно промойте доску, убедившись, что она удалила всю соль, а затем высушите ее тканью или бумажным полотенцем. Полностью высушите доску перед хранением.

Источник: realsimple

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