На границе с Румынией поймали автомобиль, в котором было 34 уклонистов, которые хотели незаконно пересечь границу.

На границе с Румынией было поймано три десятка человек, пытавшихся за вознаграждение в 10 тысяч евро каждый уехать из Украины.

Из-за действующего военного положения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и остановили Mercedes, в котором находились 34 уклоняемых. Это событие произошло у украинско-румынской границы, как сообщил журналист Виталий Глагола в своем сообщении в Telegram в пятницу, 8 марта.

Глагола отметил, что злоумышленники пытались пересечь границу нелегально, опираясь на помощь организатора сделки, за что каждый из них заплатил по 10 тысяч евро. Общая сумма, доставшаяся организатору, составляет 340 тысяч евро.

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками осуществили задержание водителя и всех пассажиров буса. Эту операцию провели сотрудники СБУ Черновицкой области.

Ранее Politeka также писала об уклоняющемся на Одесщине, которому помешали сбежать волки. Речь идет о мужчине, который хотел незаконно пересечь границу Украины с Молдовой, но неожиданно оказался среди волков. Уклончивый испугался и вылез на дерево, откуда был вынужден сообщить в службу "Доверие" Государственной пограничной службы Украины. Несмотря на то, что он сам признался в преступлении, он не избежал административной ответственности.

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