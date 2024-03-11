Так, салат из пекинской капусты можно совместить с еще одним вкусным и универсальным ингредиентом – крабовыми палочками.
Для этого необходимо пекинскую капусту нашинковать, крабовые палочки порезать. Также в этом салате хорошо будет сочетаться свежий огурец – его нарезаем кубиками.
Еще можно добавить отварные яйца и кукурузу. По желанию, вкус этого салата также может дополнить зеленый лук и болгарский перец.
Что добавить в салат из пекинской капусты.
Проще всего будет заправить салат из пекинской капусты майонезом.
Очень нежным по вкусу будет салат с пекинской капустой с добавлением куриного филе. Его даже сравнивают с салатом "Цезарь".
Итак, берем 200 г куриного филе отварного или запеченного, пекинскую капусту, 100 г твердого сыра, домашних сухариков, майонез, зелень и 1 зуб. чеснока, зелень, сок лимона, помидоры.
Что добавить в салат из пекинской капусты.
Куриное филе измельчаем, капусту нарезаем, а помидоры режем дольками. Сыр нужно мелко натереть. Чеснок соединяем с майонезом, соком лимона и зеленью – перемешиваем. Перед подачей на стол салат украшаем сухариками.
Что добавить в салат из пекинской капусты |
В салат из пекинской капусты также можно добавить тунец. В таком варианте салата из пекинской капусты отлично сочетаются консервированная кукуруза, яйца, сыр твердый, огурец свежий. Пекинская капуста в сочетании с тунцом и кукурузой создают отличное блюдо.
Для заправки такого салата смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
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