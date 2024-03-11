Салат из пекинской капусты – блюдо уникальное, ведь вариантов его приготовления множество, все зависит от предпочтений и пожеланий.

Так, салат из пекинской капусты можно совместить с еще одним вкусным и универсальным ингредиентом – крабовыми палочками.

Для этого необходимо пекинскую капусту нашинковать, крабовые палочки порезать. Также в этом салате хорошо будет сочетаться свежий огурец – его нарезаем кубиками.

Еще можно добавить отварные яйца и кукурузу. По желанию, вкус этого салата также может дополнить зеленый лук и болгарский перец.

Что добавить в салат из пекинской капусты.

Проще всего будет заправить салат из пекинской капусты майонезом.

Очень нежным по вкусу будет салат с пекинской капустой с добавлением куриного филе. Его даже сравнивают с салатом "Цезарь".

Итак, берем 200 г куриного филе отварного или запеченного, пекинскую капусту, 100 г твердого сыра, домашних сухариков, майонез, зелень и 1 зуб. чеснока, зелень, сок лимона, помидоры.

Что добавить в салат из пекинской капусты.

Куриное филе измельчаем, капусту нарезаем, а помидоры режем дольками. Сыр нужно мелко натереть. Чеснок соединяем с майонезом, соком лимона и зеленью – перемешиваем. Перед подачей на стол салат украшаем сухариками.

Что добавить в салат из пекинской капусты |

В салат из пекинской капусты также можно добавить тунец. В таком варианте салата из пекинской капусты отлично сочетаются консервированная кукуруза, яйца, сыр твердый, огурец свежий. Пекинская капуста в сочетании с тунцом и кукурузой создают отличное блюдо.

Для заправки такого салата смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

Последние новости Украины:

Как приготовить нежную закуску с крабовыми палочками.

Рецепт крабового салата, который удивит всех: секрет в двух ингредиентах.

Как приготовить вкусную заправку в салат из пекинской капусты: два быстрых рецепта.