Цены на местные огурцы в Украине резко снизились, сообщает EastFruit. В отчете отмечается, что этот спад цен обусловлен благоприятной солнечной погодой, царящей сейчас в большинстве регионов страны.

Цены, которые предлагают производители, сейчас составляют от 85 до 130 гривен за килограмм, что в среднем на 15% дешевле недели назад. Этот спад в ценах имеет свои корни в увеличении объемов уборки огурца в местных тепличных хозяйствах и, соответственно, ускоренной поставке этого продукта на рынок.

Однако аналитики отмечают, что не стоит ожидать резкого подъема цен в ближайшее время, хотя у производителей такие надежды. Операторы оптовых компаний считают, что сезонное увеличение предложения на рынке задержит рост цен на огурцы. Дополнительно, многие тепличные хозяйства сейчас готовятся к следующему сбору урожая, что также повлияет на рыночные цены.

По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные супермаркеты продают огурцы по средней цене 112,58 гривен за килограмм, что на 18,07 гривен дешевле, чем в феврале. Цены на огурцы в разных сетях колеблются от 79,9 до 129,9 гривны за килограмм. К примеру, в Auchan огурцы продают по 119,9 гривен за килограмм, в Metro – за 114,3 гривен за килограмм, а в Megamarket – за 129,9 гривен за килограмм.

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию для украинцев: чего следует ожидать в первый месяц весны

Предоставление субсидии украинцам смягчат условия: в Минсоци сообщили, кого касается

"ПриватБанк" блокирует карты даже волонтеров: как собирать донаты, чтобы не потерять счет