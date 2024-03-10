Прекрасной альтернативой легендарному крабовому салату может стать только закуска с крабовыми палочками.

И не просто закуска, а с сыром в кляре. Такая закуска с крабовыми палочками и сытная, и вкусная, и очень аппетитная на вид.

Для приготовления закуски с крабовыми палочками и сыром понадобятся следующие продукты: 15 крабовых палочек, 200 граммов твердого сыра, два сырых куриных яйца, три столовые ложки пшеничной муки, две столовые ложки молока, соль и черный молотый перец — по вкусу, одна столовая ложка соевого соуса по желанию и зелень – тоже по желанию.

Рецепт закуски с крабовыми палочками.

Рецептом закуски с крабовыми палочками поделилась блоггер и автор страницы «О Грушка».

Шаг первый – отрезаем пластинки сыра, толщиной примерно 5-7 миллиметров. Длина пластины не должна быть больше длины крабовых палочек. Теперь пластинку нарезаем на брусочки: их ширина должна быть равна толщине, то есть 5-7 миллиметров.

Разворачиваем крабовые палочки, вкладываем внутрь брусок сыра и заворачиваем обратно.

«Есть небольшая хитрость, которая поможет аккуратно развернуть крабовые палочки: опустите их минут на 10 в теплую воду. С остальными палочками делаем все то же», - рассказала фудблогер.

Теперь делаем кляр для закуски с крабовыми палочками.

Для этого в миску вбиваем два куриных яйца, добавляем соль и перец по вкусу, вливаем молоко или кефир, всыпаем три столовых ложки (с горкой) пшеничной муки, вливаем соевый соус – по желанию.

Смесь тщательно перемешиваем до однородности – комочков быть не должно.

Рецепт закуски с крабовыми палочками.

На сковороду наливаем масло, разогреваем его, убавляем огонь до среднего.

Теперь крабовые палочки необходимо погрузить в кляр, выложить на сковороду и обжаривать по 1,5-2 минуты с каждой стороны.



«Великолепный перекус из простых продуктов вы сможете приготовить всего за 10-15 минут, а результат – не передать словами. При этом никаких сложностей с покупкой продуктов: все легко можно купить в магазине у дома», - отметила блоггер.

Последние новости Украины:

Что добавить в крабовый салат вместо кукурузы.

Так крабовый салат вы еще не готовили: рецепт с ингредиентом, который все изменит.

Нежный крабовый салат, который подают в кафе: секреты рецепта.