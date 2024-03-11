Украинский Пенсионный фонд установил, что только определенная группа может получить субсидию на оплату коммунальных услуг. В основном это не касается безработных. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Согласно положению, украинские семьи, тратящие более 15% от общего дохода на коммунальные услуги, могут подавать заявку на получение субсидии. Однако безработным, за исключением лиц с длительной болезнью, временно ограничивающей их способность к труду, такая помощь не предоставляется. В случае болезни субсидию можно получить при наличии вывода врачебно-консультативной комиссии, которая подтверждает длительную болезнь.

Такая форма поддержки предназначена гражданам, которые не могут оплатить коммунальные услуги самостоятельно. Однако есть несколько условий, исключающих возможность получения субсидии. Например, если в семье есть безработный или лицо с доходом ниже минимальной зарплаты (за исключением студентов, временно нетрудоспособных и получающих социальную помощь).

Большинство отказов в предоставлении субсидии связано с имущественным положением семьи. Государство не предоставит поддержку семьям, имеющим:

квартиру площадью более 130 квадратных метров или здание более 230 квадратных метров;

автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад (при этом не учитываются прицепы и мотоциклы);

два или более транспортных средств старше 15 лет;

долги за коммунальные услуги;

задолженность за алименты на длительный период;

дорогие покупки (на сумму более 50 тысяч гривен, за исключением расходов на лечение);

депозиты на сумму свыше 100 тысяч гривен;

покупку валюты на сумму более 50 тысяч гривен;

наличие дополнительного жилья (при условии, что оно не находится в зоне военных действий или на оккупированных территориях).

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