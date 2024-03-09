Гороскоп на 9 марта 2024 года, хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике Пятерка Монет и Шестерка Жезлов: вы чувствуете приближение кризиса. Этот кризис приходит как концепция перемен и движения вперед. Вы не боитесь этого, но вы не подготовились, зная, что воздействие будет сильнее. Увеличьте темп, если не хотите быть последним.

В любви и окружении Девятка Мечей и Королева Монет: вы знаете, в каком направлении двигаться в своих отношениях. Вы приняли хорошее решение, потому что теперь, глядя на ситуацию, вы все понимаете. Рядом с вашим домом или в вашем доме состоится особенный праздник.

В здоровье и вашей энергии, Звезда и Император: не откладывайте на завтра то, с чем можно справиться сегодня. Вы затягиваете проблему со здоровьем и знаете, что это нехорошо.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 7.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике, Императрица и Девятка монет: есть хорошие новости для расширения границ и идей для реализации. Вы станете свидетелем изменений во всех смыслах, для себя и для других. Ваши финансы позволят вам наладить дела, которые до сих пор казались несколько трудными.

В любви и окружении Шестерка Мечей и Рыцарь Мечей: мало-помалу вы приближаетесь к желаемому. Некоторые из достигнутых вами результатов вы определите как существенные или временные. Через долгое время в гости приходит любимый человек.

В здоровье и вашей энергии, Тройка Мечей и Рыцарь Жезлов: хотя с психологической точки зрения это не лучший день, у вас есть резервы, чтобы выложиться на полную и не подвести других.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 3.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Десятка Мечей и Пятерка Кубков: сегодня в вас будет преобладать решительность. Правда, таким поведением вы, по мнению окружающих, можете произвести впечатление нелюдимого, угрюмого и холодного человека. То, что думают другие, не должно иметь значения.

В любви и окружении, Паж Монет и Дьявол: хотя вы справляетесь со своими эмоциональными отношениями как можно лучше, вам следует сохранять ту женскую фигуру, которая делает вашу жизнь невозможной, насколько это возможно, вне зависимости от того, находится она в романтическая сфера. Она создает эмоции, которые вы на самом деле не чувствуете.

В здоровье и своей энергии, Туз монет и Десятка кубков: следите за своей интимной зоной, мочевыделительной системой и минералами в крови. У вас может быть некоторый дефицит, который может вызвать значительный дисбаланс.

Ваш цвет и счастливое число: Желтый и 1.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике, Тройка Кубков и Шестерка Монет: обретите силы перед лицом грядущих событий. Вам нужно быть сосредоточенным, чтобы взяться за дело, независимо от того, присоединится ли к вам кто-нибудь еще. Ваш бюджет заметит выгоду не в количестве, а в качестве.

В любви и окружении Четверка Жезлов и Справедливость: возможно, есть желание продемонстрировать свои намерения и желания. Это хорошо, учитывая, что вам не следует ничего держать в секрете, но не обязательно занимать позицию полной прозрачности, потому что это может стать палкой о двух концах. Ваш подростковый возраст отразится на семейной ситуации.

В здоровье и вашей энергии Двойка Монет и Королева Жезлов: важна осанка. Независимо от того, как много вы двигаетесь, если вы не следите за осанкой, первое движение не будет естественным.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и четные числа.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Тройка Монет и Жрица: вы почувствуете упадок сил и плохое настроение. Это может привести к тому, что вы пропустите некоторые проекты.

В любви и окружении Королева Кубков и Рыцарь Монет: ваша голова слишком много замышляет для тех немногих происходящих событий. Это называется недоверием не только к партнеру, но и к самому себе. Откройте себя невинности и состраданию, чтобы получать эмоции в их самом чистом виде.

В здоровье и вашей энергии Шестерка Кубков и Отшельник: у вас произойдет значительное падение настроения, что приведет к болезни или распространению микробов. Отвлекитесь от большого количества нерешенных проблем, которые у вас есть.

Ваш цвет и счастливое число: Черный и 0.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике, Мир и Король Монет: у вас будут одни из лучших времен в течение длительного времени, поскольку вы увидите, что ваши усилия будут вознаграждены либо теми, кто занимает высокие посты, либо людьми вашего собственного ранга. Вы можете быть немного похожи на повторяющуюся фигуру, которую они просят о помощи. Имейте в виду, что вы должны уметь отличать просьбу от лести.

В любви и окружении Королева Мечей и Смерти: вы чувствуете себя в долгу перед более чем одним человеком. Вы хотите показать, как вы к ним относитесь, но ваше эго мешает вам сделать это в виде гордости, стыда или раздражительности. Каждый заслуживает безмятежного и преданного образа вас от всего сердца.

По здоровью и вашей энергии, Дурак и Семерка Жезлов: пока вы можете наслаждаться приемлемым настроением, но ваша энергия резко упадет, если не предотвратить простуду или ядовитые вещества.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 5.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике, Семерка монет и Влюбленные: вы подписываете документы, чтобы продвинуться вперед по вопросу, касающемуся денежных вопросов. До результата еще далеко, но вы начинаете видеть движение. Подумайте о том, чтобы немного сэкономить на предстоящих дополнительных расходах.

В любви и окружении, Суде и Солнце: что бы вы ни делали или ни начали, переживайте это, не подвергая чрезмерному анализу. Не сосредотачивайтесь на том, как вы будете себя чувствовать завтра, если поведете себя определенным образом сегодня. У вас будут инструменты, необходимые для решения этой проблемы.

В здоровье и вашей энергетике Восьмерка Жезлов и Сила: могут появиться небольшие проблемы, связанные с кожей, волосами или общая сухость. Попросите своих существ света об улучшении, и они дадут вам его.

Ваш счастливый цвет и число: розовый и нечетные числа.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Двойка Жезлов и Десятка Монет: у вас все под контролем, или вам так кажется, но на данный момент вы можете быть спокойны. Вы чувствуете уверенность в том, что делаете, в своем рабочем кругу и в идеях на будущее, которые начинаете придумывать. Прибыль постепенно увеличивается.

В любви и окружении, Туз Жезлов и Повешенный: не позволяйте вашим отношениям руководствоваться только материальными проявлениями привязанности. Вы также не ищете духовной связи там, где нет физического контакта. Найдите золотую середину между ними.

В здоровье и вашей энергетике Колесница и Король Кубков: наблюдается некоторый спад настроения из-за дискомфорта в спине или во рту. Посмотрите его как можно скорее, потому что у вас мало времени.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 2.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Четверка Монет и Туз Кубков: несмотря на напряженность, вызванную необоснованными причинами, вы один из наименее пострадавших. Вы не будете отвлекаться от своих обязательств. Финансовые системы могут вызывать задержки или недопонимания.

В любви и окружении Двойка Кубков и Луна: старайтесь быть прямыми, не оправдываться и не лгать. В ваших кругах общения начинаются новые романтические события.

В здоровье и вашей энергии, Девятка Жезлов и Башня: не дайте себя обмануть предполагаемым желанием и энергией, которые у вас есть, чтобы насладиться этим днем. Оставайтесь дома и зарядитесь энергией.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 4.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Папа и Колесо Фортуны: на всякий случай у вас есть простор для маневра. Хотя не обязательно быть внимательным к близлежащим опасностям, важно всегда иметь туз в рукаве. Если вы учитесь, просмотрите, как вы выполняете домашнее задание, и запомните.

В любви и окружении Девятка Кубков и Рыцарь Кубков: вы чувствуете себя пойманным в ловушку своих действий. Вы берете на себя полную ответственность, потому что не хотите никому причинить вред. Дело в том, что вам просто нужно понять и вытеснить эти эмоции и в вас не должно быть никакой части, которая их сдерживает. Вы будете удивлены семейной ситуацией, которая не за горами.

В отношении здоровья и вашей энергии Паж Жезлов и Восьмерка Кубков: усталость и плохой сон будут сказываться на вас в течение всего дня. Возможно, вы где-то подхватили вирус.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 9.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике, Пятерка Мечей и Пятерка Жезлов: обратите внимание на закономерности, которые, как вы заметили, повторяются в последние несколько дней. Не вокруг себя, а среди коллег, начальников или в помещении. Вашему бюджету скоро понадобится экстренная помощь.

В любви и окружении Четверка Кубков и Двойка Мечей: вы будете много отдавать себя. Вы хотите подарить своему партнеру и своим близким тепло и привязанность, исходящие от вас. Будет больше осознания того, через что вы проходите и что чувствуете. Будьте терпеливы с этим другом, который, хотя и каждый раз рассказывает вам одну и ту же проблему, нуждается в том, чтобы вы были хорошим слушателем.

В здоровье и энергии Десятка Жезлов и Семерка Кубков: у вас будет хорошее настроение. Остерегайтесь высоты и ударов, получаемых слепыми зонами вашего зрения.

Ваш цвет и счастливое число: серый и 8.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и экономике, Семерка Мечей и Туз Мечей: на данный момент будет безопасность и стабильность. Воспользуйтесь этой полосой и, если возможно, займитесь новым распорядком дня, чтобы вызвать больше доверия к себе. Финансы могут удвоиться из-за дополнительных выгод, которые появятся на вашем пути.

В любви и окружении Восьмерка Мечей и Король Жезлов: вы находите свое место, с кем хотите быть и что хотите иметь. Лучше всего жить можно, когда все идет хорошо, и сейчас ваша очередь. В ваших ближайших родственниках произойдут важные события.

В здоровье и вашей энергетике Четверка Мечей и Король Мечей: ваше тело может сопротивляться еще больше, но вы начинаете сталкиваться с психическими блокировками и ваше энергетическое поле временами затуманивается. Очистите свои мысли и практикуйте медитацию, чтобы проникнуть в свое подсознание.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 6.

Источник: magic.horoscope.

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