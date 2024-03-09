Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 9 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 9 марта.

Итак, в ближайшие несколько дней стоит подумать о раскрытии своего потенциала.

Что такого особенного в вашей работе, что можно вывести на новый уровень? Пришло время спросить себя об этом и разобраться в этом.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 9 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Кубков.

В вас есть приятная сторона, которую мало кто действительно может увидеть, и она сочится из вас, хотите вы это выразить или нет.

Как бы жестко ты ни старался быть снаружи, ты никого не обманешь.

Ваша мягкая сторона показывается миру, и это прекрасное зрелище.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Искушение не является чем-то необычным для человека, поэтому, прежде чем начать читать себе лекции о том, как нужно было знать лучше или поступать лучше, примите во внимание тот факт, что каждый ошибается в свое время.

Важно то, что вы снова встаете и начинаете заново с того места, где находитесь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Пришло время сделать карьерный шаг. Если вы хотите сменить работу или начать искать второй доход, сейчас самое время заполнить заявления или просмотреть доски объявлений в компаниях или отраслях, где вы надеетесь когда-нибудь работать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Мечей.

Сейчас все это так ново. У вас много замечательных мыслей и идей, которые размышляют без формы и формы.

Соберите все, что ваш разум начинает постигать, и посмотрите, как их систематизировать, чтобы выяснить, на чем наиболее важно сосредоточиться в данный момент.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Умеренность.

Вы слишком много думаете об этой ситуации. Вы можете беспокоиться больше, чем следовало бы, о конкретной ситуации или человеке.

Лучше всего осознать, что вы не сможете контролировать все в своей жизни. Даже то, над чем вы имеете некоторый контроль, может измениться по вашему желанию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Вы сейчас находитесь в хорошем месте. Рядом с вами есть человек, который хочет помочь вам пережить это трудное время.

Даже в тот момент, когда вы чувствуете себя одиноким, это не так. Есть люди, которые хотят оказать вам поддержку и показать свою любовь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Император.

Есть определенные сражения, в которых вам, возможно, хотелось бы, чтобы за вас сражался кто-то другой, но вам все равно важно делать это самостоятельно.

Вы осознаете свою способность бороться с проблемой без посторонней помощи. Это непросто, но ситуация поможет вам увидеть в себе что-то важное.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Доверяйте своей интуиции. Следуйте тому, о чем вы подумали первым.

Вы можете сомневаться в себе и взвешивать плюсы и минусы нескольких решений, но ваша первая мысль, скорее всего, окажется верной.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Вы едва не упустили из виду эту проблему, и разве вы не рады?

Благодаря тщательному планированию и предусмотрительности вы увидели ситуацию такой, какая она есть, и ушли с дороги.

Вам повезло, что вы обладаете проницательностью, которая уберегла вас от вреда.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Дурак

Проверьте свою цель. Знаете ли вы, где хотите быть через 1, 5 или 10 лет?

Вы торопите события, говоря, что у вас есть цели, но думаете ли вы, что движетесь в правильном направлении?

Без дорожной карты или плана вы движетесь в любом направлении... и можете не достичь своей цели.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Звезда в перевернутом положении.

Тишина, которую вы получаете от Вселенной, не является отказом или тем, что вас не слышат.

Вам придется подождать или вырасти в характере, прежде чем вам откроется то, что вам нужно делать дальше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Пришло время вам выйти из своей скорлупы и проявить себя с размахом.

Вы должны быть немного более организованными и открытыми к людям, на которых хотите произвести впечатление.

Удача не придет к вам. Вам придется отправиться на поиски.

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