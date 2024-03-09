Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 9 марта.
Итак, в ближайшие несколько дней стоит подумать о раскрытии своего потенциала.
Что такого особенного в вашей работе, что можно вывести на новый уровень? Пришло время спросить себя об этом и разобраться в этом.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 9 марта.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Королева Кубков.
В вас есть приятная сторона, которую мало кто действительно может увидеть, и она сочится из вас, хотите вы это выразить или нет.
Как бы жестко ты ни старался быть снаружи, ты никого не обманешь.
Ваша мягкая сторона показывается миру, и это прекрасное зрелище.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Дьявол
Искушение не является чем-то необычным для человека, поэтому, прежде чем начать читать себе лекции о том, как нужно было знать лучше или поступать лучше, примите во внимание тот факт, что каждый ошибается в свое время.
Важно то, что вы снова встаете и начинаете заново с того места, где находитесь.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Туз Пентаклей.
Пришло время сделать карьерный шаг. Если вы хотите сменить работу или начать искать второй доход, сейчас самое время заполнить заявления или просмотреть доски объявлений в компаниях или отраслях, где вы надеетесь когда-нибудь работать.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Паж Мечей.
Сейчас все это так ново. У вас много замечательных мыслей и идей, которые размышляют без формы и формы.
Соберите все, что ваш разум начинает постигать, и посмотрите, как их систематизировать, чтобы выяснить, на чем наиболее важно сосредоточиться в данный момент.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Умеренность.
Вы слишком много думаете об этой ситуации. Вы можете беспокоиться больше, чем следовало бы, о конкретной ситуации или человеке.
Лучше всего осознать, что вы не сможете контролировать все в своей жизни. Даже то, над чем вы имеете некоторый контроль, может измениться по вашему желанию.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Двойка Кубков.
Вы сейчас находитесь в хорошем месте. Рядом с вами есть человек, который хочет помочь вам пережить это трудное время.
Даже в тот момент, когда вы чувствуете себя одиноким, это не так. Есть люди, которые хотят оказать вам поддержку и показать свою любовь.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Император.
Есть определенные сражения, в которых вам, возможно, хотелось бы, чтобы за вас сражался кто-то другой, но вам все равно важно делать это самостоятельно.
Вы осознаете свою способность бороться с проблемой без посторонней помощи. Это непросто, но ситуация поможет вам увидеть в себе что-то важное.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Доверяйте своей интуиции. Следуйте тому, о чем вы подумали первым.
Вы можете сомневаться в себе и взвешивать плюсы и минусы нескольких решений, но ваша первая мысль, скорее всего, окажется верной.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Башня в перевернутом положении.
Вы едва не упустили из виду эту проблему, и разве вы не рады?
Благодаря тщательному планированию и предусмотрительности вы увидели ситуацию такой, какая она есть, и ушли с дороги.
Вам повезло, что вы обладаете проницательностью, которая уберегла вас от вреда.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Дурак
Проверьте свою цель. Знаете ли вы, где хотите быть через 1, 5 или 10 лет?
Вы торопите события, говоря, что у вас есть цели, но думаете ли вы, что движетесь в правильном направлении?
Без дорожной карты или плана вы движетесь в любом направлении... и можете не достичь своей цели.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Звезда в перевернутом положении.
Тишина, которую вы получаете от Вселенной, не является отказом или тем, что вас не слышат.
Вам придется подождать или вырасти в характере, прежде чем вам откроется то, что вам нужно делать дальше.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Отшельник, перевернутая.
Пришло время вам выйти из своей скорлупы и проявить себя с размахом.
Вы должны быть немного более организованными и открытыми к людям, на которых хотите произвести впечатление.
Удача не придет к вам. Вам придется отправиться на поиски.
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