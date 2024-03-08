Чистка вытяжки – это то, о чем большинство людей не задумываются, пока им не понадобится это сделать или пока это не сделает за них служба уборки дома.

В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о том, как очистить кухонные вытяжки , как часто это нужно делать, какие натуральные чистящие материалы лучше всего подходят для устранения накоплений жира и пыли, как избавиться от стойких пятна, не повреждая вытяжку, и многое другое !

Как очистить кухонную вытяжку:

1. Удаление слоев сухой пыли

Вытирание пыли – отличный способ очистить вытяжку. Но прежде чем начать чистить пыль с внутренней и наружной поверхности вытяжки, положите на плиту кухонное полотенце, чтобы грязь и мусор не попали внутрь.

Чтобы удалить слои сухой пыли, приобретите щетку для чистки пыли и очистите поверхность всех сухих частиц пыли. Лучшие щетки могут очистить вытяжку, проникнув в ее уголки, чувствительные щели и наружные края.

2. Протирка и чистка поверхностей вытяжки

Чтобы протереть и очистить поверхность кухонной вытяжки, смешайте обезжиривающее средство для посуды и теплую воду, чтобы образовалась пенообразная жидкость. Вы также можете создать и использовать домашний уксусный раствор для этого процесса. Затем распылите обезжириватель или раствор уксуса и дайте ему постоять как минимум 15 минут.

Используйте бумажные полотенца или чистую тряпку, чтобы удалить грязь и чистящее средство. Если частицы остались, нанесите немного обезжиривателя на щетку с нейлоновой щетиной и протрите пораженные участки. Завершите, удалив все остатки пятен и стойкие остатки.

Наконец, промойте внутреннюю часть теплой водой и чистым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить остатки моющего средства.

3. Удаление пятен пищевой содой

Удаление жира, грязи, пятен и следов из внутренней части кухонной вытяжки, несомненно, требует осторожности. Итак, прежде чем начать, наденьте перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных химических веществ .

Держите рядом средство для обезжиривания и смешайте соду с горячей водой. Пищевая сода нейтрализует кислотные соединения и растворяет оставшийся на поверхностях жир.

Поэтому для достижения наилучших результатов нанесите пасту из пищевой соды на проблемные пятна, оставьте на 30 минут и протрите, чтобы удалить стойкие пятна из вытяжки.

4. Очистка жирного фильтра кухонной вытяжки

Очистка фильтра вытяжки необходима для удаления большого мусора и жира при глубокой очистке вытяжки.

Чтобы очистить фильтры кухонной вытяжки, сначала их нужно отсоединить. Чтобы снять фильтры кухонной вытяжки, следуйте инструкциям в руководстве пользователя или найдите задвижку, с помощью которой их можно выдвинуть, или выдвинуть.

Используйте ткань или чистящую губку, чтобы удалить значительную грязь в фильтрах вытяжки. После этого замочите фильтры вытяжки на 15-20 минут в раковине, тазике или ванне, наполненной горячей или кипятком, чтобы удалить грязь из жирных фильтров.

С помощью щетки осторожно почистите фильтры вытяжки, замочив их в растворе воды и 1/4 стакана пищевой соды.

Снова промойте фильтр кухонной вытяжки в теплой воде, затем дайте ему некоторое время высохнуть на воздухе. После опрыскивания уксусным раствором фильтр следует очистить полотенцем или тканью из микрофибры.

Наконец промойте фильтры вытяжки тканью и дайте им полностью высохнуть. Снова устанавливайте его на кухонную вытяжку только тогда, когда он полностью высохнет.

Источник: sparkleandshine

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