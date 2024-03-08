В марте в украинских супермаркетах изменилась стоимость сала, пишет портал Минфин.

Несмотря на подорожание продукта в феврале этого года, цены на домашнее сало стали значительно меньше весной.

На сайте Минфина можно увидеть средние цены на продукты в крупных супермаркетах страны. По этой информации еще месяц назад домашнее сало обошлось в 257,67 грн за килограмм. Сейчас его продают в среднем 239 гривен за один килограмм. Следовательно, разница в цене за февраль и за март ощутима – она составляет 18,67 гривен.

Скатистика цен на домашнее сало показывает, что в 2023 году оно очень подорожало в июле. Тогда его стоимость увеличилась с 189 гривен до 254 гривен. То есть всего за месяц ценник вырос на 65 гривен.

Одновременно цена на соленое сало не меняется несколько месяцев. Теперь его можно купить в среднем по 242,80 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут платить вдвое меньше некоторых коммунальных услуг. Это касается платы за поставку электроэнергии. В настоящее время тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час. По решению правительства, прописанному в постановлении №544, предусмотрена возможность пользоваться ночным тарифом, но для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

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