Страховые выплаты, предназначенные людям в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, планируют перечислить в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как указано в сообщении ПФУ, перерасчет выплат пострадавшим от несчастного случая и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, осуществляют на коэффициент, учитывающий показатели увеличения потребительских цен и средней зарплаты в государстве.

Как указано в постановлении Кабинета министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", в этом году такой коэффициент - 1,0796. Это означает, что страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями будут индексированы на 7,96%.

Перерасчет проведут в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, который составляет четыре минимальных заработных плат в стране (28 400 грн. – 7 100 грн. х 4). При этом повышение в 2024 году гарантированно не может быть меньше 100 гривен и не может превышать 1500 гривен.

Кроме того, в ПФУ отметили, что суммы будут перечислены без участия получающих их лиц, а выплачивать их начнут уже со следующего месяца этого года - то есть с апреля.

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