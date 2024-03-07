В Министерстве экономики сообщили, что в Украине упали цены на газ.

В Украине отмечено падение цен на газ в марте, информирует Министерство экономик. Как отмечается, цены на голубое топливо снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Минэкономики, стоимость газа составила 12,18 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров без НДС. Это на 4,4% меньше, чем в январе.

Это уже четвертый месяц подряд, когда цены на газ снижаются, причем стоимость стала практически вдвое меньше, чем в тот же период в прошлом году.

Что касается цен на газ в Европе, то среднюю стоимость газа там вычисляют по формуле Налогового кодекса для установления рентной платы за недр. После резкого роста в 2021 году цены на газ в странах Европы снизились в 2023 году. Сейчас они составляют 300 долларов за 1 тысячу кубических метров, что в пересчете равняется 11,4 тысячи гривен.

По прогнозам Национального банка Украины, цены на газ на европейских рынках после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться благодаря увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставке российского газа в Китай и Индию, а также сбалансированному накоплению запасов.

Во время войны в Украине существует запрет на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей. Таким образом, цена остается постоянной и составляет 7,96 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров (с НДС).

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