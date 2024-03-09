Украинцам, которые являются внутренне перемещенными лицами, рассказали, что будет с их выплатами в марте.

Большинство лиц со статусом внутренне перемещенного больше не будут получать выплаты от государства в марте, информирует 24 канал. Однако выплаты продолжатся еще в течение полугода для тех, кто потерял трудоспособность и входит в уязвимые группы общества. Выплаты для этой категории лиц будут производиться в зависимости от их возраста, стажа работы и других факторов.

И в дальнейшем будут получать выплаты следующие категории лиц:

Пенсионеры, которые на начало 2024 года получают пенсию не более 9 444 гривен (это эквивалент четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность);

Лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети и т.п.;

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Следует принять во внимание, что ежемесячное пособие от государства для внутренне перемещенных лиц составляет: 3 тысячи гривен - лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен - для всех остальных ВПЛ.

Какое влияние на выплаты будет иметь индексация:

С начала текущего месяца в государстве произошла индексация пенсий на 7,96% согласно определению Правительства. В текущем году индексация проходит с коэффициентом 1,079. Пенсии могут увеличиться:

Минимальное увеличение в 100 гривен;

Максимальное увеличение не более 1 500 гривен.

Средний ожидаемый рост пенсий после индексации составит 322 гривны, а средний размер пенсионных выплат в марте может варьироваться от 5395 до 5717 гривен.

Следует принять во внимание, что индексация касается большинства видов пенсий, в том же числе и пенсий по возрасту, по инвалидности, пенсий из-за потери кормильца, пенсий военных, ученых, госслужащих и чернобыльских пенсий.

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