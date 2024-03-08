Крабовый салат обожают миллионы людей благодаря его нежному вкусу и легкости в приготовлении, но это простое блюдо можно сделать еще вкуснее.

Главным ингредиентом крабового салата являются, как известно, крабовые палочки. Также этот салат будет еще более нежным и вкусным благодаря крабовому мясу.

Но это не единственный вариант сделать вкус крабового салата более совершенным.

Так в крабовый салат можно добавить маринованные огурцы и куриное филе, картофель. Кроме того, салат с крабовыми палочками готовят с луком и маринованными огурцами.

Еще один улучшенный рецепт салата с крабовыми палочками – с горбушей. Для его приготовления понадобятся крабовые палочки, 2 отварных яйца, консервированная горбуша, морковь, маслины, зелень и майонез для заправки.

Морковь необходимо отварить и натереть на терке для моркови по-корейски. Крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками, а маслины мелкими кусочками. Консервированную горбушу следует порезать или раздавить вилкой на мелкие кусочки. В яйцах отделяем белки от желтков. Перед формированием салата дно и стенки клубокой тарелки можно накрыть пищевой пленкой – в конце приготовления будет легче перевернуть салат.

Белки натираем и выкладываем первым слоем салата – сверху майонезную сеточку. Далее слой моркови и снова майонез. Следующий слой – горбуша. Его также промазываем немного майонезом. Затем следует выложить маслины и снова сделать майонезную сеточку. Далее слой крабовых палочек и снова небольшое количество майонеза.

Теперь миску можно перевернуть на плоское блюдо. Посыпаем крабовый салат натертым яичным желтком, покрываем майонезной сеточкой и посыпаем зеленью.

Также такой салат можно сформировать с помощью кулинарного кольца.

Еще одним рецептом вкусного салата с крабовыми палочками поделилась фудблогер Тати Чуднова.

"Это точно самый вкусный крабовый салат", - заверила фудблогер.

Крабовый салат.

Для его приготовления необходимы следующие ингредиенты: крабовые палочки или снежный краб, яйца, сыр, кукуруза, зелень, майонез.

Формируем салат. Крабовые палочки измельчаем или разбираем на волокна и выкладываем первым слоем. Делаем сеточку из майонеза. Далее слой из потертых отварных яиц. И снова майонез. Еще один слой – из потертого плавленого сырка. Снова майонез, а затем слой кукурузы. Еще одна сеточка из майонеза и сверху украшаем салат зеленью.

Крабовый салат.

В комментариях к этому рецепту крабового салата другие хозяйки рассказывают, что еще добавляют киви, а вместо майонеза используют сметану с добавлением горчицы.

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