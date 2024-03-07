Этот рулет с пекинской капустой понравится тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Ведь для приготовления рулета «Цезарь» с пекинской капустой не понадобятся изделия из теста. Лаваш, часто используемый для приготовления быстрых рулетов, заменит диетическая, полезная и хрустящая пекинская капуста.

Таким оригинальным рецептом поделилась автор страницы «Oksi melw 8716».

Итак, для рулета «Цезарь» необходимы следующие продукты: пекинская капуста, хумус, курица, помидоры – 1 шт., лук – ½ шт, зелень по вкусу.

Рулет с пекинской капустой.

Курицу можно сварить, запечь или сделать гриль.

Выкладываем листья пекинской капусты – это будет основа блюда, как лаваш. Листья пекинской капусты смазываем хумусом. С одной стороны выкладываем курицу, помидор, измельченный лук и зелень.

Рулет с пекинской капустой.

Заворачиваем листья пекинской капусты, как рулет и дальше заворачиваем в пищевую пленку, чтобы все ингредиенты держались вместе. Режем рулет «Цезарь» пополам и можно наслаждаться.

Напомним, что пекинская капуста содержит вдвое больше витамина С, чем белокочанная капуста, и почти столько же, сколько цитрусовые. В 100 г пекинской капусты имеется 45% дневной нормы витамина С, который очень важен для здоровья.

Рулет с пекинской капустой.

Пекинская капуста не только насыщает организм витаминами, но и помогает ему избавиться от вредных веществ, которые могут накапливаться в результате неправильного питания, загрязненной окружающей среды или приема лекарства.

Пекинская капуста считается очень ценным продуктом, в том числе для диетического питания.

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