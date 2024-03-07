Морковь по-корейски продолжает вдохновлять кулинаров и хозяек на другие закуски и блюда.

Морковь по-корейски славится своим необычным вкусом, остротой и ароматом. Не удивительно, что появляются все новые и новые рецепты «по-корейски».

«По-корейски» готовят не только морковь, но и шампиньоны, разные овощи, капусту.

Еще один вариант «по-корейски» – морковь с капустой и буряком.

Рецептом такой закуски поделилась на своей странице в Инстаграм Татьяна Акопян.

На один килограмм овощей понадобятся следующие ингредиенты и специи: 4 зубчикаа чеснока, Соль - 1 ч л, Сахар -3 ст л, Кориандр - 1 ч л, Перец черный -1 ч л, Уксус 9% - 3 ст л, Масло - 120 мл .

Морковь и буряк по-корейски.

Морковь и свеклу необходимо нашинковать на терке для моркови по-корейски.

Капусту тоже шинкуем.

Капусту, морковь и свеклу совмещаем в миске. Добавляем все специи и чеснок, а также уксус.

Масло необходимо нагреть и тоже добавить в овощи со специями. Перемешиваем. Вот и все, закуска готова.

Такая закуска может храниться в холодильнике "месяц точно".

Морковь и буряк по-корейски.

Напомним, что морковь по-корейски после приготовления советуют оставить в холодильнике на 7-9 часов перед тем, как подавать на стол. За это время блюдо настоится и станет нежным и ароматным.

Добавим, что буряк, как и морковь, содержит много витаминов и микроэлементов, считается одним из самых популярных и ценится за свои пищевые и целебные свойства. Но полезній буряк не для всех – некоторым людям нужно есть его с осторожностью. Или и вовсе отказаться от блюд с этим овощем. У буряка есть ряд ограничений и противопоказаний.

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