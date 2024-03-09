Правоохранители Харькова раскрыли схему, в которой заместитель директора больницы выдавала фейковые справки об инвалидности, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры . Сейчас ей объявлено о подозрении, и продолжается расследование с целью установления лиц, незаконно пользовавшихся этими медицинскими документами.

По данным следствия, женщина вносила фальшивые данные в медицинские записи пациентов. Например, в марте 2023 года она ложно заполнила документы об осмотре "больного" для "Направления на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)", зная, что у мужчины не было никаких медицинских обследований.

"Этот документ стал основой для составления комиссией КЗО "Областной центр медико-социальной экспертизы" заключения о назначении мужу II группы инвалидности", — сообщается.

Полиция отмечает, что подозреваемая сотрудничала с регистратором медицинской областной МСЭК №4 КЗО "Областной центр медико-социальной экспертизы", которая принимала клиентов для оформления фейковой "группы инвалидности". Она обеспечивала процесс подделки документов в медицинских учреждениях Харьковской области за деньги.

Это позволяло мужчинам уклониться от мобилизации или выезда за границу. Следствие еще продолжается, и подозреваемой сообщено о служебном подлоге. В настоящее время устанавливается полный список лиц, незаконно получивших справки об инвалидности благодаря этой схеме.

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