Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился с украинцами секретами приготовления самого вкусного салата из крабовых палочек.

В этот раз звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алик Мкртчян на своей странице в Instagram показал рецепт своего фирменного крабового салата.

Есть множество вариантов приготовления салата из крабовых палочек, и чаще всего в него добавляют огурец, консервированную кукурузу, вареные яйца и майонез. Финалист "Мастер Шеф" Алик Мкртчян поделился своими секретами приготовления крабового салата.

Чтобы приготовить крабовый салат, звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

снежный краб – 300 г

огурец свежий без сердцевины – 300 г

кукуруза консервированная - 1 банка

яйца – 8 шт.

майонез домашний – 300 г

лук зеленый – 1 пучок

соль и черный перец по вкусу

Все максимально просто и быстро. Звезда "Мастер Шеф" удаляет из огурцов сердцевину с семечками, а наружную часть нарезает тонкой соломкой. Яйца шеф-повар разрезают пополам, затем на четвертинки и их снова пополам. Мелко нарезаем зеленый лук.

Смешиваем нарезанные ингредиенты, добавляем консервированную кукурузу и рвём руками крабовые палочки на волокна. Заправляем все майонезом, добавляем соль и перец по вкусу – и крабовый салат готов.

Также ранее "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить маринованную кильку и невероятно вкусные сэндвичи с ней. Сначала нужно зачистить рыбу. Для этого шеф-повар ножницами отрезает брюшко и голову кильки, а затем выбирает кишки.

Чистим и нарезаем полукольцами лук. Нарезаем кольцами немного свежего перца чили. Хорошо промываем кильку под проточной холодной водой, добавляем к ней лук, чили и немного уксуса.

Далее финалист "Мастер Шеф" готовит сэндвич: намазывает кусочек хлеба крем-сыром, а сверху выкладывает кильку, из которой достает позвоночник, вместе с кусочками лука и перца.

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