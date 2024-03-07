Украинцы могут получить возможность платить за электроэнергию почти вдвое дешевле, учитывая значительный рост цен в прошлом году. В настоящее время тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час, сообщает Obozrevatel.

По решению правительства, указанному в постановлении №544, предусмотрена возможность пользоваться ночным тарифом, но для этого необходимо установить двухзонный счетчик. Стоимость такого прибора колеблется от 1,6 до 2,4 тысячи гривен, однако со временем он оправдывает свои расходы.

Если потребитель использует 250 киловатт-часов ежемесячно, а половина из них приходится на ночной период, то сбережения могут составить 165 гривен в месяц. За десять месяцев расходы на счетчик должны быть выкуплены.

Относительно возможных изменений тарифов на электроэнергию, в Министерстве энергетики назвали неподтвержденные сведения о возможном повышении. Тем не менее, они отмечают, что цены будут оставаться неизменными до окончания отопительного сезона, который завершается обычно в середине апреля.

Это означает, что текущая цена электроэнергии останется неизменной до апреля этого года. После этого будут учитываться обстоятельства, однако пока нет никаких планов по изменению цен.

В ведомстве предполагают, что новости о возможном росте тарифов распространяются с целью создания нестабильной ситуации.

"Мы не проводим никакой подготовки, обсуждения или расчетов потенциального повышения", - подтверждают в Министерстве энергетики.

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