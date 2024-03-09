Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить вкуснейшие шоколадные вафли, которые не навредят фигуре и здоровью.

Рецепт очень простой, из обычных ингредиентов и быстрый. На приготовление уйдет буквально 15 минут. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подчеркнула, что такие вафли не содержат глютена и лактозы, поэтому подойдут людям с непериносимостью.

Для приготовления шоколадных вафель "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

банан - 1 большой (спелый, или даже переспелый)

сахар – 1 ст. л. (можно заменить медом или сиропом)

яйца – 2 шт.

разрыхлитель - 1 кофейная ложечка

черный шоколад (кусочки) – 20 г

какао-порошок- 20 г

овсяная мука (можно просто измельчить в кофемолке овсяные хлопья) – 80 г

соль - щепотка

Для приготовления теста "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская просто перемешивает все ингредиенты до однородности – без разницы в какой последовательности, можно руками, ложкой, веничком или вообще блендером.

Заливаем шоколадное тесто в разогретую вафельницу и готовим вафли в течение 4-5 минут. Подавать такие вафли вкуснее всего с растопленным шоколадом, с фруктами и ягодами.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская также поделилась универсальным рецептом вафель, которые можно подавать с любой соленой или сладкой начинкой. Для их приготовления нужно взять 4 яйца, 160 г муки, 200 г молока, чайную ложку разрыхлителя, по одной щепотке соли и сахара.

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