Жителям столицы упомянули, что они могут избавиться от долгов за жилищно-коммунальные услуги, заключив соглашение о реструктуризации, сообщает директор структурного обособленного подразделения по работе с потребителями УК "Центр коммунального сервиса" Юлия Романченко.

Киевлянам предлагают распределить сумму задолженности на удобные ежемесячные платежи, пригодные для них. Разъясняется, что невыплата долга за потребленные сервисы может иметь отрицательные последствия как для самого потребителя, так и для поставщиков. Юлия Романченко рассказала, как правильно заключить такое соглашение.

Все желающие могут реструктуризировать свой долг даже при значительной сумме задолженности. Важно понять, что условия соглашения о реструктуризации определяются между поставщиком услуги и потребителем. "Для тех, кто имеет долги и не может уплатить их полностью, следует воспользоваться возможностью заключить такое соглашение, чтобы избежать дальнейшего накопления долгов. Такое соглашение имеет выгодные условия и учитывает индивидуальные потребности потребителей", – отмечает Романченко.

Для заключения соглашения о реструктуризации следует обратиться в сервисный центр независимо от места жительства. Адреса ЦКС можно найти по ссылке. Рассрочку можно оформить на следующие услуги:

Поставка тепла и горячей воды

Подача холодной воды и водоотвода

Услуги по содержанию дома, сооружений, придомовых территорий/управлению ОСМД и вывозу бытовых отходов

Поставка газа

Документы для оформления сделки:

Паспорт или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКИН) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (если РНОКИН содержится в соответствующем документе, владелец ID-карты его не предоставляет)

Документы, подтверждающие право собственности на дом/квартиру и выписку из реестра имущественных прав о регистрации права собственности

Доверенность и паспорт (если сделку подписывает представитель владельца)

Чтобы упростить процедуру, документы можно подать через дистанционные каналы связи: мессенджер на Facebook-странице, скайп или телеграмм.

Срок рассрочки зависит от компании, однако в среднем это до 12 месяцев. Условия такого соглашения могут помочь уменьшить сумму долга или его полностью погасить.