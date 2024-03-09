В апреле в Украине ожидается повышение минимальной заработной платы, которая произойдет вторично в течение года, что приведет к ряду последствий для граждан.

Согласно закону о Государственном бюджете на 2024 год, с 1 апреля размер минимальной зарплаты увеличится на 900 гривен, что повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов.

Это повышение установлено в рамках реформ, предусмотренных государственным бюджетом. По этим планам, минимальная зарплата будет постепенно увеличиваться. В конце 2023 года она выросла до 7,1 тысяч гривен, а в апреле 2024 года ожидается дальнейшее повышение до 8 тысяч гривен.

Этот рост минимальной зарплаты будет оказывать прямое влияние на различные социальные и налоговые выплаты. Например, оно будет определять размер минимальной зарплаты для работников, базу для единого социального взноса, оплату больничных листов и декретный отпуск, а также размер налогов для физических лиц и предпринимателей.

Смена "минималки" также повлияет на пенсии, которые будут зависеть от ее размера. Сейчас гарантированный размер пенсии составляет 40% минимальной зарплаты. Ожидается, что с повышением минимальной зарплаты этот размер тоже увеличится.

В будущем, по прогнозам, планируется дальнейший рост минимальной зарплаты. В конце 2025 года она может составить 8,37 тысяч гривен, а в 2026 году - 8956 гривен. Такое повышение минимальной зарплаты является частью стратегии долгосрочного экономического развития Украины.

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