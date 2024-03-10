Голубцы из пекинской капусты – это еще один вкуснейший вариант классического блюда, который стоит попробовать.

Пекинская капуста – это действительно удивительный овощ, который можно добавлять в большое количество блюд. Начиная от обычных салатов и заканчивая маринованием, тушением и добавлением в супы и борщи.

Также из пекинской капусты можно приготовить голубцы.

«Голубцы получаются чрезвычайно нежными и мягкими по сравнению с классическими», – говорит о таком варианте голубцов фудблогер и автор страницы «Man_darinka.food».

Кулинар предлагает приготовить голубцы не только из пекинской капусты, но и в кляре.

«Благодаря кляру и панировке они получаются хрустящими снаружи и мягкими и сочными внутри. Для приготовления начинки можно использовать свинину или говядину, для более диетического варианта подойдет курица или филе индейки», – отметила хозяйка.

Ингредиенты для приготовления голубцов понадобятся такие: пекинская капуста – 1 шт., красный лук – 1 шт., морковь – 1 шт., свинина или говядина – 550 г, томатная паста – 50 г, вода – 100 л;, куриные яйца - 2 шт., пшеничная мука – 3 ст. л.; панировочные сухари – 100 г; оливковое масло – 100 мл; соль – 10 г; черный молотый перец – 5 г.

Голубцы из пекинской капусты.

Шаг первый – лук режем кубиком, выкладываем на сковороду с разогретым маслом. Помешивая, пассируем овощи на медленном огне 3-5 минут.

Далее морковь необходимо натереть на крупной терке, добавить к луку. Перемешивая овощи, обжариваем на медленном огне еще 5 минут.



Мякоть свинины или говядины необходимо промыть, порезать небольшими кубиками и добавить на сковороду с овощами.

"Продолжим готовить ингредиенты вместе на медленном огне под крышкой, пока мясо не изменит цвет", - рассказала фудблогер о ходе приготовления.

Далее берем томатную пасту и разводим горячей водой, перемешиваем. Добавляем томатный соус в сковороду, накрываем крышкой и тушим мясо с овощами на медленном огне 30 минут.

Следующий шаг – пекинскую капусту следует разобрать на отдельные листики, переложить в глубокую посуду и залить кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

Голубцы из пекинской капусты.

Тушеное мясо с овощами выкладываем в чашу блендера, добавляем соль и перец, и измельчаем ингредиенты до однородности.

Листья пекинской капусты необходимо обсушить. Выкладываем на них 2 ст. л. начинки, оставляя края листьев свободными и заворачиваем голубцы в виде рулетов, начиная с основания листа.

Для панировки в глубокой миске необходимо смешать 2 яйца и 3 ст. л. просеянной муки, добавить соль. Окунаем каждый голубец в кляр, а затем запанируем их в измельченных сухарях.

Последний шаг в приготовлении голубцов из пекинской капусты – выкладываем голубцы на сковороду с разогретым маслом и обжариваем на среднем огне до золотистого оттенка со всех сторон.

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