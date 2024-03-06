Для приготовления этого салата из пекинской капусты понадобится совсем немного простых ингредиентов и еще меньше времени.
Готовится он очень просто и быстро, а смакует всегда хорошо.
Для нежного и легкого салата из пекинской капусты требуются такие ингредиенты: пекинская капуста, огурцы – 3 шт., яйца – 4 шт, лук красный – 1 шт, соль и перец по вкусу.
Салат из пекинской капусты.
Пекинскую капусту нарезаем квадратиками, отварить яйца и порезать кубиками средней величины.
Огурцы и лук нарезаем полукольцами.
Все ингредиенты выкладываем в миску, добавляем соль и перец по вкусу. Самый быстрый и простой способ заправить салаты из пекинской капусты – добавить майонез.
Но есть другие варианты, которые тоже могут понравиться. Так, майонез можно совместить со сметаной.
Еще один рецепт вкусной и легкой заправки в салат из пекинской капусты – с медом и цитрусом.
Просто соедините свежевыжатый сок лимона или лайма с медом, добавьте немного оливкового или подсолнечного масла и соль по вкусу.
Такая заправка придаст салату из пекинской капусты свежести и легкости.
Для приготовления еще одной вкусной заправки к такому салату понадобятся сметана – 250 г, сок лимона – 1 ч.л., французская горчица – 1 ч.л., мед – 1 ч.л., соль по вкусу.
Заправка в салат из пекинской капусты.
Все ингредиенты просто смешиваем и добавляем в салат из пекинской капусты. Если в салате есть соль, добавлять его в салат не нужно.
Еще одна невероятная заправка в салат из пекинской капусты готовится со сливками и сыром. Итак, понадобятся сливки (20% или 30%) – 50 мл, плавленый сыр – 70 г (лучше, если он будет мягкий) и прованские травы.
Сливки нагреваем с плавленым сыром и прованскими травами. Держим соус на огне, пока он не загустеет до необходимой консистенции.
Снимаем соус, охлаждаем и добавляем в салат.
Последние новости Украины:
Салат из пекинской капусты, который станет украшением стола.
Самый вкусный салат "Цезарь" с пекинской капустой.