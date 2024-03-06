Этот рецепт салата из пекинской капусты, а также варианты заправки к нему подходят во все вкусы и случаи жизни.

Для приготовления этого салата из пекинской капусты понадобится совсем немного простых ингредиентов и еще меньше времени.

Готовится он очень просто и быстро, а смакует всегда хорошо.

Для нежного и легкого салата из пекинской капусты требуются такие ингредиенты: пекинская капуста, огурцы – 3 шт., яйца – 4 шт, лук красный – 1 шт, соль и перец по вкусу.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту нарезаем квадратиками, отварить яйца и порезать кубиками средней величины.

Огурцы и лук нарезаем полукольцами.

Все ингредиенты выкладываем в миску, добавляем соль и перец по вкусу. Самый быстрый и простой способ заправить салаты из пекинской капусты – добавить майонез.

Но есть другие варианты, которые тоже могут понравиться. Так, майонез можно совместить со сметаной.

Еще один рецепт вкусной и легкой заправки в салат из пекинской капусты – с медом и цитрусом.

Просто соедините свежевыжатый сок лимона или лайма с медом, добавьте немного оливкового или подсолнечного масла и соль по вкусу.

Такая заправка придаст салату из пекинской капусты свежести и легкости.

Для приготовления еще одной вкусной заправки к такому салату понадобятся сметана – 250 г, сок лимона – 1 ч.л., французская горчица – 1 ч.л., мед – 1 ч.л., соль по вкусу.

Заправка в салат из пекинской капусты.

Все ингредиенты просто смешиваем и добавляем в салат из пекинской капусты. Если в салате есть соль, добавлять его в салат не нужно.

Еще одна невероятная заправка в салат из пекинской капусты готовится со сливками и сыром. Итак, понадобятся сливки (20% или 30%) – 50 мл, плавленый сыр – 70 г (лучше, если он будет мягкий) и прованские травы.

Сливки нагреваем с плавленым сыром и прованскими травами. Держим соус на огне, пока он не загустеет до необходимой консистенции.

Снимаем соус, охлаждаем и добавляем в салат.

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