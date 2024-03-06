В марте дешевеют многие популярные виды мяса, информирует 24 канал.

Согласно прогнозам ведущего эксперта отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, Натальи Копытец, негативная тенденция снижения цен на мясо будет продолжаться и в марте этого года. Согласно данным из Канала 24, в феврале наблюдалось ослабление цен на большинство популярных видов мяса, что было обусловлено завершением новогодних праздников. На сегодняшний день самым дорогим мясным продуктом является соленое сало.

По словам Копытец, к концу февраля 2024 года, в продуктовых магазинах цены на основные виды мяса, такие как свинина и мясо птицы, уменьшились от 0,2% до 13,4% по сравнению с первым января этого года. Единственным исключением была куриная тушка, цена на которую выросла на 2,1%.

В феврале 2024 года в Украине цены на мясо таковы:

Сало соленое - 242,84 гривны;

Свинина ошейок - 214,92 гривны;

Свинина ребра – 182,2 гривны;

Свинина подбрюшина – 174,7 гривны;

Свинина лопатка – 168,28 гривны;

Свинина грудина – 164,52 гривны;

Куриное филе – 158,6 гривны;

Куриные бедра – 109,9 гривны;

Куриная тушка - 84,9 гривны;

Куриные голени – 69,95 гривны;

Говядины ребра - 162,95 гривны;

Говядина гуляш - 271,70 гривны.

По прогнозам специалиста, в марте украинцам следует ожидать дальнейшего снижения цен на основные виды мяса.

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