У нас есть хорошие новости: в вашей стиральной машине можно постирать много обуви.

Обувь из хлопка, холста, полиэстера или нейлона обычно можно постирать в машине. Более щепетильные материалы, такие как кожа, замша и атлас, требуют более мягких методов очистки. Но прежде чем просто бросить их там и надеяться на лучшее, есть несколько важных вещей, которые следует рассмотреть.



Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о стирке обуви в стиральной машине.

Основные советы относительно того, как постирать кроссовки

Следуйте следующим советам, чтобы не повредить свою обувь (и стиральную машину).

Очистите обувь от грязи чистой мягкой щеткой или тряпкой.

Чтобы качественно постирать кроссовки, просмотрите инструкции по стирке и соблюдайте их – они важны.

Очистите обувь снаружи чистой щеткой или тряпкой, чтобы избавиться от излишней грязи.

Снимите шнурки, поскольку цвет может попасть на кроссовки – вы можете стирать шнурки отдельно в мешке для деликатных вещей, чтобы они не соскользнули в уплотнитель или барабан.

Снимите подошвы и протрите их, поскольку иногда их нельзя постирать.

Стирайте обувь чем-нибудь другим, например полотенцем, чтобы обувь не подпрыгивала и не повредила вашу стиральную машину.

Если возможно, используйте стиральную машину с фронтальным загрузчиком – они гораздо более нежные, чем большинство с верхней загрузкой.

Используйте жидкое моющее средство – порошковое моющее средство может застрять в вашей обуви и не раствориться должным образом, если вы заранее не растворите его в воде и не добавите к стирке.

Используйте холодную стирку – теплая или горячая стирка оставит ткань вашей обуви деформированной, и цвета могут потекть.

Эти советы помогут хорошо постирать ваши кроссовки и не повредить их.

Источник: choice

Читайте также:

Как правильно стирать обувь в стиральной машине, чтобы не испортить: уникальные советы

Как постирать и удалить затхлый запах из полотенец: проверенный метод

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые: три простых шага