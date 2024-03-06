Обувь из хлопка, холста, полиэстера или нейлона обычно можно постирать в машине. Более щепетильные материалы, такие как кожа, замша и атлас, требуют более мягких методов очистки. Но прежде чем просто бросить их там и надеяться на лучшее, есть несколько важных вещей, которые следует рассмотреть.
Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о стирке обуви в стиральной машине.
Основные советы относительно того, как постирать кроссовки
Следуйте следующим советам, чтобы не повредить свою обувь (и стиральную машину).
Очистите обувь от грязи чистой мягкой щеткой или тряпкой.
- Чтобы качественно постирать кроссовки, просмотрите инструкции по стирке и соблюдайте их – они важны.
- Очистите обувь снаружи чистой щеткой или тряпкой, чтобы избавиться от излишней грязи.
- Снимите шнурки, поскольку цвет может попасть на кроссовки – вы можете стирать шнурки отдельно в мешке для деликатных вещей, чтобы они не соскользнули в уплотнитель или барабан.
- Снимите подошвы и протрите их, поскольку иногда их нельзя постирать.
- Стирайте обувь чем-нибудь другим, например полотенцем, чтобы обувь не подпрыгивала и не повредила вашу стиральную машину.
- Если возможно, используйте стиральную машину с фронтальным загрузчиком – они гораздо более нежные, чем большинство с верхней загрузкой.
- Используйте жидкое моющее средство – порошковое моющее средство может застрять в вашей обуви и не раствориться должным образом, если вы заранее не растворите его в воде и не добавите к стирке.
- Используйте холодную стирку – теплая или горячая стирка оставит ткань вашей обуви деформированной, и цвета могут потекть.
Эти советы помогут хорошо постирать ваши кроссовки и не повредить их.
Источник: choice
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