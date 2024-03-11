Всем пользователям iPhone необходимо знать, как найти смартфон, если он выключен, потерян или украден.

Для того, чтобы найти свой iPhone в тот момент, когда он потерян, украден или просто выключен необходимо провести некоторые манипуляции заранее.

Так, один из способов найти iPhone – с помощью iCloud.

При настройках iPhone система предлагает создать или зайти в существующую аккаунт iCloud.

Найти iPhone по iCloud можно через ПК, только если смартфон к нему привязан.

Итак, для этого необходимо зайти на iCloud и ввести логин и пароль от аккаунта. Далее выбрать «Где iPhone» и во «Все устройства» выбрать гаджет, находящийся в поиске.

На карте можно будет увидеть его местонахождение и время, когда гаджет находился в указанном месте. Далее можно будет воспроизвести звук или выбрать режим потери.

Режим звука особенно полезен в том случае, если гаджет находится где-то дома или в машине.

Как найти iPhone, если он выключен или украден

Режим потери понадобится в том случае, если iPhone украли.

При активации данного режима доступ к данным блокируется и человек, имеющий смартфон, не сможет им воспользоваться.

Также дистанционно можно будет стереть все персональные данные с iPhone. Но этим пунктом необходимо воспользоваться только тогда, когда утечка данных, хранящихся на iPhone, гораздо важнее самого смартфона.

При поиске iPhone через iCloud важно действовать как можно быстрее.

Если же смартфон не привязан к аккаунту и нет возможности отследить его удаленно, придется обратиться в полицию.

Как найти iPhone, если он выключен или украден

Правоохранители смогут найти телефон по IMEI.

IMEI – это уникальный идентификационный номер мобильного устройства.

Также следует помнить, что если у вас несколько устройств Apple, iPhone можно найти через локатор (Find My). Чтобы найти потерянный iPhone с помощью Локатора, необходимо выполнить два шага: войти в свой аккаунт iCloud с другого устройства и щелкнуть на «Найти мой iPhone» (Где айфон) и воспроизвести звук.

Кроме того, найти смартфон можно с помощью Apple ID.

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