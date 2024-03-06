Здесь вы найдете ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 6 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 6 марта уже здесь.

Нас охватывает желание ничего не делать в этот день, но если вы правильно направите энергию дня, вы можете получить все, что вам нужно, и даже больше.

У всех нас есть важные дела, но если у вас есть интересная цель, которую вы держите в голове, это может мотивировать вас выполнить ее и затем насладиться остатком выходных.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 6 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Вас просят вырасти и стать тем человеком, которым вы хотите быть.

У вас может не быть необходимых навыков, но это не значит, что вы не можете учиться.

Работа, которую вы хотите, возможно, потребует от вас научиться чему-то, что выведет вас за пределы зоны комфорта, и это может быть хорошо.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Иногда следовать за толпой и делать что-то так, как это делалось всегда, — нехорошо.

Вы чувствуете, что вам нужно немного восстать, и, возможно, это ваша совесть говорит, что пришло время изменить повествование в этой области вашей жизни.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Начинать что-то новое прямо сейчас – не лучшая идея. У вас есть несколько вещей, которые требуют вашего полного присутствия.

Эта новая задача, о которой вы думаете, скорее отвлекает, чем помогает. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть перед вами, пока это не будет сделано.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

Не все предназначено для управления. Часть человеческого опыта заключается в том, чтобы научиться отпускать ситуацию, когда вы боитесь двигаться дальше.

Это не ваша собственность и не ваша полная ответственность за это, поэтому отпустите поводья и позвольте нужному человеку сделать то, что ему нужно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Тебе больше не нужно притворяться. Вы не тот, кому нужно появляться с улыбкой на лице.

Вы можете быть рядом с другими, не теряя из виду свои цели и мечты. Отсутствие мотивации, которое вы чувствуете, является сигналом о том, что пришло время найти более зеленые пастбища.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Вы сейчас не так сосредоточены, как хотелось бы. Возможно, вы стараетесь изо всех сил, но ваш разум и внимание отвлекаются на что-то другое.

Это может быть сигналом о том, что вам нужно сделать шаг назад, чтобы восстановить свой разум и дух. Вы вернетесь на мяч в кратчайшие сроки.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Эти печальные времена временны. Подумайте о лучших временах, когда вы чувствовали себя счастливыми и действительно верили, что у вас все будет хорошо.

Это всего лишь неудача, а не вся ваша жизнь. Имейте веру в себя.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Вам не обязательно держаться там, если вы готовы отпустить ситуацию. Вы знаете, что как только кто-то начнет плохо с вами обращаться, вам не обязательно оставаться в отношениях.

Вы можете думать, что вам приходится это делать из-за денег или даже любви, но если говорят токсичные вещи, вам, возможно, придется дистанцироваться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Башня.

Такое нарушение вашего дня совершенно неудобно, но есть причина, почему все произошло именно так.

Потеря времени, которую вы испытываете, все равно может сделать эту сделку той, которую вы не захотите пропустить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Луна в перевернутом положении.

Тот факт, что есть сходство в том, как кто-то ведет себя с кем-то из ваших знакомых, не означает, что они будут одинаковыми.

Дайте людям презумпцию невиновности и посмотрите, к чему это приведет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Дурак

Ты торопишься слишком быстро. Возможно, вы не готовы так быстро расти.

Сделайте шаг назад и оцените свою жизнь, включая то, каким вы хотите, чтобы ваш дом был, когда вы оба рядом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Повешенный.

Вы уже устали чувствовать, что вами воспользуются.

Единственный человек, который может решать, как другие будут относиться к вам, — это вы. ты.

Источник: yourtango.

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