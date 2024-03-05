Бургеры на сковороде, курица во фритюрнице, даже пицца на вынос могут оставить жирный беспорядок на вашей кухне.

Коммерческие чистящие средства могут справиться с большинством неприятностей, но если у вас под рукой нет средств, мы расскажем, как очистить жир с кухонных поверхностей без них.

Есть способы борьбы с жиром с помощью вещей, которые уже есть у вас дома. Эти пять бытовых решений для удаления кухонного жира позволят мгновенно снять перчатки для уборки и расслабить спину.

5. Мука

Если вы готовите и у вас разлился жир, вы можете очистить его немедленно, прежде чем это станет проблемой позже. Один простой способ – посыпать мукой разлив. Дайте муке постоять несколько минут, чтобы впитать жир, а затем вы можете легко вытереть его. Это работает, только если смазка не высохла. Если да, попробуйте следующий метод из нашего списка.

4. Пищевая сода и вода

Пищевая сода является отличным универсальным раствором для того, чтобы очистить вещи в доме. Если его смешать с водой, вы можете использовать его для удаления налета от меди, пятен сока и кофе из столешниц, изменения цвета на нержавеющей стали и, как вы уже догадались, трудно удалить жир.

Пищевая сода является щелочью, а это значит, что она отлично растворяет жир. А поскольку он мягкий, он уничтожает жир, не разрушая очищаемую поверхность. Просто смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с 1 стаканом воды. Используйте раствор на губке, чтобы чистить легкие пятна жира с твердых поверхностей, таких как столешницы, плита и даже кастрюли и сковородки.

3. Мыло для посуды

Брызги жира на прилавках, стенах и шкафах, когда мы готовим, но что делать, когда он попадает на вашу одежду? Как достать его из любимой рубашки или скатерти? Для таких мягких поверхностей брызни немного мильного средства непосредственно на пятно. Дайте мылу пропитаться примерно полчаса, прежде чем постирать белье в холодной воде.

Мыло предназначено для того, чтобы прикрепляться к молекулам жира и помогать смыть их, а мыло для посуды является одним из сильнейших борцов с жиром. Итак, когда вы используете каплю мыльного средства для предварительной обработки жирных пятен на одежде и другом белье, оно сможет отлично очистить ткани от жира.

2: Соль и спирт

Вы знаете, как очистить жир из своей рубашки, но что, если он капает на кухонный ковер? Их нельзя просто бросить в стиральную машину.

Для больших вещей, таких как подушки для стульев и другие мягкие принадлежности, вам понадобится соль и спирт. Смешайте одну часть соли с четырьмя частями спирта и сильно потрите смесью пятно, пока оно не поднимется. После того, как жир исчезнет и ваш раствор высохнет, пропылососьте излишки соли и влажной тряпкой вытрите оставшиеся следы.

1: Уксус

Для устранения слипшихся устойчивых жирных пятен, особенно прилипших к плите и внутренней части духовки, можно брызнуть белым уксусом непосредственно на пятно и дать ему впитаться примерно пять минут. Кислота в уксусе поможет растворить и смягчить жесткие, хрустящие части (в основном это смесь пищи и жира), что облегчит очищение мягкой губкой.

Для достижения наилучших результатов наносите уксус, когда поверхность горячая. Поэтому если вам нужно очистить духовку, делайте это сразу после использования или немного разогрейте ее заранее.

Уксус не удаляет жир сам по себе, как это делают щелочные материалы, но он может помочь смягчить грязь и облегчить ее очищение. Вы также можете использовать белый уксус, который также можно использовать в качестве профилактического средства от жира для кастрюль и сковородок.

Источник: howstuffworks

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