Чашки часто загрязняются от чая, кофе и других напитков.

Очистить чашку от пятен и налета бывает нелегко, но расскажем вам, как это сделать.

Почему чашка окрасилась от чая

Почему чай окрашивает чашку⁠⁠ Любой черный чай окрашивает поверхность посуды в темный цвет из-за высокого содержания натуральных красителей: каротина, теафлавина и теарубигин. Последние два только дают коричневый налет на чашке.

Как очистить налет от чая в чашке

Лимонный сок и лимонная кислота помогут очистить налет буквально через несколько минут.

Насыпьте в чашку 2 ч. л. или влейте сок части лимона.

Потрите стенки чашки и оставьте на пять минут.

Затем промойте чашку в теплой воде, а остатки удалите губкой.

Для этого можно также использовать:

Пищевая сода. 5-6 столовых ложек соды растворить в 500 мл кипятка. Перелейте смесь в термос и оставьте на несколько часов. Также в полученном растворе можно прокипятить крышку.

соль 2-3 ст.л. поместить в колбу и залить горячей водой (не более полулитра). Выдержать 2-3 часа.

Как очистить налет из стекла

Наполняем графин горячей водой до половины, добавляем немного моющего средства + 2 столовые ложки нашатырного спирта. В полученный раствор всыпьте 0,5 стакана белого риса и взболтайте. Рис потрется о стены графина и очистит весь налет.

Как очистить пятно от чая из фарфора

Для мытья рекомендуется слабый раствор с детским мылом. Для удаления налета и пятен на изделиях в воду добавляют небольшое количество нашатырного спирта. Этот способ позволяет очистить белый фарфор, удалить пятна от чая без посудомоечной машины.

Источник: medium

Читайте также:

Как очистить старую эмалированную посуду: полезные советы для чистоты вашей кухни

Как очистить кухонные шкафы от жира: пошаговая инструкция

Как очистить чайник снаружи и внутри: советы от опытных хозяек