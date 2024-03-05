Очистить чашку от пятен и налета бывает нелегко, но расскажем вам, как это сделать.
Почему чашка окрасилась от чая
Почему чай окрашивает чашку Любой черный чай окрашивает поверхность посуды в темный цвет из-за высокого содержания натуральных красителей: каротина, теафлавина и теарубигин. Последние два только дают коричневый налет на чашке.
Как очистить налет от чая в чашке
Лимонный сок и лимонная кислота помогут очистить налет буквально через несколько минут.
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Насыпьте в чашку 2 ч. л. или влейте сок части лимона.
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Потрите стенки чашки и оставьте на пять минут.
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Затем промойте чашку в теплой воде, а остатки удалите губкой.
Для этого можно также использовать:
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Пищевая сода. 5-6 столовых ложек соды растворить в 500 мл кипятка. Перелейте смесь в термос и оставьте на несколько часов. Также в полученном растворе можно прокипятить крышку.
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соль 2-3 ст.л. поместить в колбу и залить горячей водой (не более полулитра). Выдержать 2-3 часа.
Как очистить налет из стекла
Наполняем графин горячей водой до половины, добавляем немного моющего средства + 2 столовые ложки нашатырного спирта. В полученный раствор всыпьте 0,5 стакана белого риса и взболтайте. Рис потрется о стены графина и очистит весь налет.
Как очистить пятно от чая из фарфора
Для мытья рекомендуется слабый раствор с детским мылом. Для удаления налета и пятен на изделиях в воду добавляют небольшое количество нашатырного спирта. Этот способ позволяет очистить белый фарфор, удалить пятна от чая без посудомоечной машины.
Источник: medium
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