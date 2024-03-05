С 1 марта в Украине будут надбавки к пенсиям, самая большая из которых - 3000 гривен.

Начиная с 1 марта, после проведения индексации и перерасчета пенсий, минимальная сумма пенсий будет составлять 2725 гривен, а максимальная — 23610 гривен. По сообщению Министерства социальной политики Украины, размер повышения должен составлять 13%, как предполагалось в январе. Однако фактический прирост составил всего 8%.

По словам Оксаны Жолнович, обнародовавшей информацию в Facebook, новые выплаты получат уже 1 миллион пенсионеров с первого марта. "Повышение составит 8%. Таким образом, средняя пенсия в стране составит 5 717 гривен, минимальная - 2 725 гривен, а максимальная - 23 610 гривен. Хотя увеличение пенсий заберет из государственного бюджета 3 миллиарда гривен ежемесячно, средства на такие выплаты у государства есть ", - говорится в сообщении. Доплата к средней пенсии будет составлять 322 гривны, до минимальной — 364 гривны, а до максимальной — 3 тысячи гривен.

Жолнович объясняет, что прогнозируемый размер индексации на уровне 13% скорректирован на 8%, поскольку инфляция за 2023 год оказалась ниже.

Ранее Politeka также писала о том, какую пенсию ждать украинцам со средней зарплатой. Как известно, подсчеты пенсии основаны на формуле, где заработная плата за последние три года умножается на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

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