Средняя заработная плата украинских граждан выросла до 19 тысяч гривен в IV квартале 2023 года, что на 16,7% превышает показатели в прошлом году, сообщает Государственная служба статистики.

Как известно, самые высокие зарплаты наблюдались в секторе "Информация и телекоммуникации", где они увеличились на 23,3% до 41 326 гривен в месяц. На втором месте по уровню оплаты труда была отрасль "Финансовая и страховая деятельность", где специалисты получали в среднем 37 477 гривен, что на 24,0% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Государственное управление и оборона также показали рост зарплат на 12,2%, до 28516 гривен, тогда как в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты выросли на 13,8%, до 25860 гривен. Меньше оплачиваемой отраслью оставалось образование, где средняя зарплата составляла 13 500 гривен (рост на 0,5%).

Согласно правительственным прогнозам, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто сократилась до 14 847 гривен, но после корректировки на уровень инфляции уменьшилась на 11,9%. Однако ожидается, что в 2023 году зарплата вырастет до 18 527 гривен, а в 2024 году - до 21 809 гривен, прирост поправленной на инфляцию составит соответственно 10,1% и 8,5%.

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