Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась, как правильно готовить курицу с сыром.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова как приготовить куриные голени с грибами и сыром в духовке. Веер из куриной голени в соевом соусе готовится не сложно, при этом порадует точно всез за ужином.

Ингредиенты:

4 куриные голени

50 мл соевого соуса

3-4 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

200 г шампиньонов

200 г сыра моцарелла

Инструкции:

Подготовьте куриные голени, промойте и обсушите их бумажным полотенцем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для маринада смешайте соевый соус, мелко нарезанный чеснок и растительное масло. Подержите голени в этом маринаде в течение 30 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Нарежьте шампиньоны на тонкие ломтики.

Выложите куриные голени на противень, выстланный пергаментом. Выложите рядом шампиньоны.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия около 25 минут.

После этого посыпьте голени тертым сыром моцарелла и запеките еще 5 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовые куриные голени с грибами и сыром подавайте горячими.

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