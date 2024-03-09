Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова как приготовить куриные голени с грибами и сыром в духовке. Веер из куриной голени в соевом соусе готовится не сложно, при этом порадует точно всез за ужином.
Ингредиенты:
- 4 куриные голени
- 50 мл соевого соуса
- 3-4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- 200 г шампиньонов
- 200 г сыра моцарелла
Инструкции:
Подготовьте куриные голени, промойте и обсушите их бумажным полотенцем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для маринада смешайте соевый соус, мелко нарезанный чеснок и растительное масло. Подержите голени в этом маринаде в течение 30 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Нарежьте шампиньоны на тонкие ломтики.
Выложите куриные голени на противень, выстланный пергаментом. Выложите рядом шампиньоны.
Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия около 25 минут.
После этого посыпьте голени тертым сыром моцарелла и запеките еще 5 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовые куриные голени с грибами и сыром подавайте горячими.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.