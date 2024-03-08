Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт сочных куриных котлет, которые хорошо подходят для любителей полезной еды.
Ингредиенты:
- 520 г куриного филе
- 120 г сладкого перца
- 120 г лука
- 10 г масла гхи (или другого растительного масла)
- 10 г укропа
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
Инструкции:
Нагрейте духовку до 180 градусов Цельсия, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте куриное филе на кусочки и измельчите в блендере до состояния фарша.
Мелко нарежьте сладкий перец и лук.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и обжаривайте еще несколько минут.
В большой миске смешайте куриный фарш, обжаренные овощи, мелко нарезанный укроп, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Сформируйте котлеты из получившейся смеси и выложите их на силиконовые формы для запекания, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 25-30 минут или до готовности. Подавайте горячими.
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