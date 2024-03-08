Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт сочных куриных котлет, которые хорошо подходят для любителей полезной еды.

Ингредиенты:

520 г куриного филе

120 г сладкого перца

120 г лука

10 г масла гхи (или другого растительного масла)

10 г укропа

1 яйцо

соль и перец по вкусу

Инструкции:

Нагрейте духовку до 180 градусов Цельсия, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте куриное филе на кусочки и измельчите в блендере до состояния фарша.

Мелко нарежьте сладкий перец и лук.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и обжаривайте еще несколько минут.

В большой миске смешайте куриный фарш, обжаренные овощи, мелко нарезанный укроп, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Сформируйте котлеты из получившейся смеси и выложите их на силиконовые формы для запекания, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 25-30 минут или до готовности. Подавайте горячими.

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