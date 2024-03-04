По словам синоптика Кибальчича, антициклон продолжает влиять на погоду в стране в начале недели.

На этой неделе Украину ожидает постепенное понижение температуры. Прогнозируется, что столбики термометров опустятся на 6 – 10 градусов. Несмотря на спекуляции о резком похолодании, оно будет происходить постепенно, без внезапных изменений. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика Кибальчича, антициклон продолжает влиять на погоду в стране в начале недели. Однако с приходом холодного воздуха из северных частей Европы ожидается постепенное снижение температуры на 6 – 10 градусов по всей территории Украины во второй половине недели.

В ночные часы на северной части Левобережья ожидается усиление морозов до 5 – 10 градусов, а днем ​​температура составит примерно 0 градусов.

По прогнозам синоптика на четверг, 7 марта, в Украине не ожидается значительных осадков. Лишь ночью в Крыму и на крайнем востоке возможен небольшой мокрый снег. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, а днем ​​поднимется до 3-8 градусов тепла. В северо-восточных областях на ночь ожидается 5-10 градусов мороза, а днем ​​температура поднимется примерно до 0 градусов.

На ночь пятницы ожидается от 1 до 6 градусов мороза, а днем ​​от 3 до 8 градусов тепла. Однако на Востоке и Севере еще ожидается 4 – 9 градусов мороза ночью и от 2 до 3 градусов тепла днем.

В ночь на субботу, 9 марта, в Украине прогнозируется от 1 до 6 градусов мороза, а на востоке страны температура может опуститься до -10 градусов. В течение дня температура поднимется до 3 – 8 градусов тепла, в то время как на западе возможно повышение до +12 градусов.

В ночь на воскресенье ожидается от 0 до 5 градусов мороза, а днем ​​температура вырастет до 4 – 9 градусов тепла. В западных регионах столбики термометров могут достигнуть +13 градусов.

Источник: 24 канал.

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