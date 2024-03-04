В 2024 году в Украине продолжается обсуждение инициативы об обновлении праздничных дат.

Несколько законодателей предложили идею отмены государственных праздничных дней 8 марта и других, которые были начаты в эпоху Советского Союза, предлагая установку новых дат для отдыха.

13 февраля 2023 года депутаты Верховной Рады Украины представили законопроект №9009, которым хотят перенести празднование 8 марта на другую дату.

В 2024 году продолжается обсуждение инициативы об обновлении праздничных дат. 13 февраля 2023 года народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду законопроект №9009. Этот документ предлагает изменить Кодекс законов о труде Украины, отменив следующие государственные праздники:

8 марта - Международный день женщин;

1 мая - День труда;

9 мая - День Победы.

Предлагаемые к введению новые даты празднования включают:

25 февраля - День украинской женщины, приуроченный ко дню рождения Леси Украинки;

9 марта - Шевченковский день, отмечается в честь дня рождения Тараса Шевченко;

Вторая неделя мая – День матери.

Цель этой инициативы кардинально обновить праздничный календарь Украины, который не впервые становится предметом законодательных обсуждений. На данный момент нет окончательного решения о полной отмене Международного женского дня, приходящегося на 8 марта. Этот вопрос остается в стадии обсуждений и еще не имеет официального решения.

Последние новости Украины:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Митрополит Епифаний обнародовал важное обращение.

Переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.