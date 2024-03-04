Несколько законодателей предложили идею отмены государственных праздничных дней 8 марта и других, которые были начаты в эпоху Советского Союза, предлагая установку новых дат для отдыха.
13 февраля 2023 года депутаты Верховной Рады Украины представили законопроект №9009, которым хотят перенести празднование 8 марта на другую дату.
В 2024 году продолжается обсуждение инициативы об обновлении праздничных дат. 13 февраля 2023 года народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду законопроект №9009. Этот документ предлагает изменить Кодекс законов о труде Украины, отменив следующие государственные праздники:
- 8 марта - Международный день женщин;
- 1 мая - День труда;
- 9 мая - День Победы.
Предлагаемые к введению новые даты празднования включают:
- 25 февраля - День украинской женщины, приуроченный ко дню рождения Леси Украинки;
- 9 марта - Шевченковский день, отмечается в честь дня рождения Тараса Шевченко;
- Вторая неделя мая – День матери.
Цель этой инициативы кардинально обновить праздничный календарь Украины, который не впервые становится предметом законодательных обсуждений. На данный момент нет окончательного решения о полной отмене Международного женского дня, приходящегося на 8 марта. Этот вопрос остается в стадии обсуждений и еще не имеет официального решения.
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