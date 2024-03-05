Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятно вкусные и полезные куриные котлеты.
По этому рецепту даже сухая куриная грудка превратится в максимально сочные и нежные котлеты, и секрет очень простой – блогерка советует добавить в фарш немного кабачка.
"Котлетки просто невероятно сочные! Очень вкусные! Советую попробовать!!!", - подчеркнула кулинар.
Для приготовления сочных куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- кабачок – 200 г
- белый хлеб – 2-3 кусочка
- лук – 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- соль и перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Готовятся такие котлеты очень просто и быстро. Куриное филе, кабачок, лук, чеснок и хлеб перекручиваем с помощью мясорубки. Добавляем яйцо, ложку сметаны, приправляем солью и перцем и перемешиваем фарш до однородности.
Жарим котлеты на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Выкладываем фарш на сковороду с помощью двух столовых ложек, придавая округлую форму котлеткам. Готовим на среднем огне с обеих сторон. Допекать в духовке их не нужно.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт котлет:
"Очень вкусные получились, я готовила!";
"Я сегодня как раз делала, но внутрь потерла еще твердый сыр…вкуснятина невероятная";
"Я такие тоже частенько готовлю, ну очень вкусные".
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