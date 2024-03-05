Куриные котлеты часто получаются достаточно сухими, но есть один простой секрет, который сделает их максимально сочными и вкусными.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятно вкусные и полезные куриные котлеты.

По этому рецепту даже сухая куриная грудка превратится в максимально сочные и нежные котлеты, и секрет очень простой – блогерка советует добавить в фарш немного кабачка.

"Котлетки просто невероятно сочные! Очень вкусные! Советую попробовать!!!", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления сочных куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 500 г

кабачок – 200 г

белый хлеб – 2-3 кусочка

лук – 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

соль и перец по вкусу

растительное масло для жарки

Готовятся такие котлеты очень просто и быстро. Куриное филе, кабачок, лук, чеснок и хлеб перекручиваем с помощью мясорубки. Добавляем яйцо, ложку сметаны, приправляем солью и перцем и перемешиваем фарш до однородности.

Жарим котлеты на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Выкладываем фарш на сковороду с помощью двух столовых ложек, придавая округлую форму котлеткам. Готовим на среднем огне с обеих сторон. Допекать в духовке их не нужно.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт котлет:

"Очень вкусные получились, я готовила!";

"Я сегодня как раз делала, но внутрь потерла еще твердый сыр…вкуснятина невероятная";

"Я такие тоже частенько готовлю, ну очень вкусные".

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