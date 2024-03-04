Морковь по-корейски – это простое, но вкусное блюдо, которое легко приготовить дома вместо того, чтобы тратить деньги в магазине или на рынке.

Морковь должна быть обязательно в ежедневном рационе. Морковь содержит витамины группы C, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

Кроме того, повышает устойчивость организма к различным инфекциям, в ней также есть витамин А, который заботится о состоянии слизистых оболочек и кожи, укрепляет кости, зубы, десны, волосы, противостоит ослаблению зрения, бережет нервную систему, восстанавливает энергию и жизненные силы.

Тертая морковь является лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Одним из простых, вкусных и популярных блюд из этого овоща является морковь по-корейски. Свой рецепт моркови по-корейски есть у каждой хозяйки и хозяина, ведь кто-то любит морковь по-корейски более острой, а кто-то более мягкой.

Морковь по-корейски.

Автор страницы «mrs.ardens» решила поделиться своим любимым рецептом моркови по-корейски.

«Все специи по вкусу, я переделала просто кучу моркови из пакетиков специи для моркови, ни одна нам не нравилась. Это один рецепт, который для моей семьи вкусный», - рассказала хозяйка.

Итак, для приготовления моркови по-корейски по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: морковь – 1 кг., уксус – 5 ст.л, соль – 1 ч.л, чеснок – 8 зуб (там по вашему вкусу), кориандр в зернах – 1 ч.л, перец черный – 1 ч.л, сахар – 3 ст. л, подсолнечное масло без запаха - 3 ст. л.

Морковь по-корейски.

Хозяйка отметила, что кориандр она кладет даже больше двух 2 чайных ложек.

«Да еще добавляю молотого чайную ложку, потому что мне так вкусно».

Количество сахара можно корректировать, в зависимости от вкусовых предпочтений.

«Специи с маслом и уксусом не нагреваю, кипятком не заливаю. Все и так вкусно выходит. Утром сделали, вечером можно уже есть, конечно, чем больше стоит, тем вкуснее», - рассказала хозяйка ход приготовления моркови по-корейски.

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